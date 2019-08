Legge sullo sport fa tremare | allarme per Giochi Tokyo 2020 Il sottosegretario

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 6 agosto 2019) Se viene meno l'autonomia, causa ingerenze politiche, anche ididel prossimo anno sono a rischio. L'Italia non vuole fare la fine del Kuwait, ma certo la 'guerra' scatenata dallae che ha fatto scendere in campo il Cio con la minaccia della sospensione (anche a tempo) dalla famiglia olimpica, mette in. Una, approvata dal Senato in via definitiva con 154 si', 54 no e 52 astenuti, e che attribuisce al governo la delega a intervenire su materie di, anche con il riordino del Coni e della disciplina di settore. Fra gli scopi del ddl, quello di "organizzare e sviluppare la pratica dell'attivita'iva" nelle scuole, di riordinare le norme di sicurezza per la costruzione e l'uso degli impiantiivi" e di riformare "le disposizioni in materia di entiivi professionistici e dilettantistici".Se sul testo non verranno ...