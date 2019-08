Le previsioni astrali di mercoledì 7 agosto | giornata top per Sagittario e Leone

previsioni astrali del 3 agosto : sottotono i sentimenti del Sagittario : Un nuovo fine settimana, il primo del mese di agosto, prende ufficialmente il via. Arrivano quindi le Previsioni astrali e l'oroscopo di sabato 3 agosto 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale della Bilancia favoriti in amore grazie a Venere nel segno. Per i Pesci invece recupero a livello fisico. Nel dettaglio tutte le Previsioni e l'oroscopo dei segni con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova ...

Le previsioni astrali dal 29luglio al 4agosto : dubbi per Pesci - incomprensioni per Ariete : La settimana a cavallo tra i mesi estivi di luglio e agosto 2019 sarà ricca di novità, ma anche di incognite. Nel periodo che va da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto, infatti ci saranno delle incertezze per il segno del Sagittario e dello Scorpione. Male i segni d'aria, in particolare Gemelli e Bilancia, che dovranno affrontare non pochi problemi e disavventure durante questa settimana. Andranno invece meglio le cose per il Toro. Le ...

previsioni astrali del fine settimana 20 e 21 luglio : momenti sottotono per il Cancro : Un nuovo weekend del mese di luglio è in arrivo. Scopriamo le Previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali per quanto riguarda le giornate di sabato 20 e domenica 21 luglio 2019. Di seguito le stelle con amore, lavoro e salute da Ariete a Pesci. Oroscopo e stelle del fine settimana per tutti i segni dello zodiaco Ariete: weekend sottotono per il segno. Nella giornata di sabato potreste avvisare dei momenti di stanchezza, soprattutto in ...

previsioni astrali di domani - 5 luglio : ottima giornata per Scorpione - Gemelli e Leone : Il primo venerdì di questo luglio 2019 riserverà ventiquattro ore interessanti dal punto di vista sentimentale per i nati sotto i segni di aria, in particolar modo per l'Acquario che nella giornata odierna potrebbe cambiare radicalmente il suo stato d'animo. Le Previsioni astrali, in sintonia con quelle dell'intero mese di luglio, si prospettano non positive per i segni zodiacali di Ariete, Sagittario e Bilancia: da domenica andrà decisamente ...

Oroscopo di luglio 2019 - Paolo Fox : previsioni astrali del lavoro : Paolo Fox, Oroscopo luglio: le previsioni dello zodiaco del lavoro, segno per segno Giugno è ormai terminato perciò, sfogliando le pagine del numero speciale del settimanale DiPiù, dal sottotitolo “Stellare”, perchè dedicato allo zodiaco di tutto il nuovo mese, riportiamo in questo articolo alcune indicazioni relative all’Oroscopo di Paolo Fox di luglio 2019. Nella rivista il re delle stelle ha svelato la situazione astrale per ...

Le previsioni astrali di luglio : novità per Cancro e Pesci - incertezza per Toro e Leone : L’oroscopo del mese di luglio vede i segni d’Acqua favoriti nel lavoro e quelli di fuoco nell'amore. Venere e il Sole saranno nella costellazione del Cancro per quasi tutto il mese e si troveranno invece in opposizione ai pianeti di Plutone e Saturno e a Plutone. Ciò favorirà i segni di aria, soprattutto dal 21 al 23 del mese, a condizione che mantengano i piedi per terra. I segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): vivrete un periodo di ...