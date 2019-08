Le notizie del giorno ore 9 | 30

Ultime notizie Roma del 06-08-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio con la fiducia al senato il decreto sicurezza bis diventa legge il Ministro dell’Interno Salvini incazzato il risultato ma sottolinea che non è una vittoria della Lega Pro un passo in avanti verso un Italia più sicura lo scontro ora si sposta sul terreno della Terra e della mozione targata Movimento 5 Stelle per il no ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - incontro governo-sindacati del 5 agosto : Pensioni ultime notizie: Quota 100, incontro governo-sindacati del 5 agosto Sulle Pensioni ultime notizie riferiscono dell’incontro tra il premier Giuseppe Conte e i sindacati avvenuto a Palazzo Chigi lunedì 5 agosto. L’incontro si è incentrato sugli obiettivi principali che occuperanno spazio nella prossima Manovra 2020. Dal canto loro, i sindacati hanno voluto esporre le proprie idee, in particolar modo in materia previdenziale. ...

Le notizie del giorno – Novità sulla cessione della Sampdoria - Cerignola ripescato - il futuro di Neymar : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. I fatti più importanti di oggi. NOVITA’ sulla cessione della Sampdoria – Ci siamo quasi. La Sampdoria continua la preparazione per la prossima stagione con l’intenzione di costruire una squadra competitiva, le premesse sono buone ed entro i prossimi giorni arriveranno nuovi acquisti, nel frattempo a tenere banco è sempre più ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Il nuovo 11 del Cagliari - nuova offerta per Balotelli - le altre trattative : IL nuovo 11 DEL Cagliari – Il Cagliari è sicuramente uno dei club più attivi in Serie A, è vero che i sardi hanno dovuto fare i conti con la cessione del centrocampista Barella che è passato all’Inter, partenza pesantissima che però ha spinto il Cagliari ad operare massicciamente sul mercato e costruire una squadra ancora più forte, la squadra di Maran può togliersi importanti soddisfazioni per la prossima stagione e perchè no ...

Ultime notizie Roma del 05-08-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno essere in apertura una boato poi le fiamme notte di paura al Cairo in Egitto per un’esplosione davanti all’istituto oncologico che ha distrutto la facciata della provocando un cratere le vittime sono 20 feriti 47 tra cui 3 in gravi condizioni di vita hanno fatto evacuare 54 paziente dall’ospedale tutte le ipotesi al vaglio degli inquirenti tra cui ...

Ultime notizie Roma del 05-08-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale vediamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno un’apertura lui gli indicatori anticipatori ha interrotto la tendenza alla pressione in atto dalla fine dello scorso anno prospettando miglioramento dei livelli produttivi di cavalli stasera nella nota mensile evidenziando che il clima di fiducia dei consumatori sta registrato un marcato aumento diffuso ...

Ultime notizie Roma del 05-08-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con all’informazione pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in questa vicenda c’è solo una cosa che mi interessa che sto approfondendo se c’è stata una limitazione al diritto di informazione cronaca così il capo della polizia Franco Gabrielli ai giornalisti che gli hanno chiesto cosa pensasse della vicenda del figlio della vicepremier Matteo Salvini che ha fatto un giro ...

Ultime notizie Roma del 05-08-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli due strade a meno di 13 ore l’una dall’altra tra Texas e Vaglio Per un totale di 29 morti ed oltre 50 feriti seminano emozione ma anche indignazione negli Stati Uniti dove lo sfondo della campagna elettorale si riaccende il dibattito sulle armi da fuoco e sulla retorica incendiaria di Donald Trump con i suoi risvolti xenofobi per la prima volta ...