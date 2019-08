Le notizie del giorno ore 15 | 30

Ultime notizie Roma del 06-08-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è cominciato intorno alle 5:30 lo sgombero dello spazio pubblico autogestito xm24 in via Fioravanti in zona bolognina nella prima periferia di Bologna carabinieri e polizia prendono arreda sono entrati dentro il centro sociale parte di agenti e militari in tenuta antisommossa sono fuori dall’edificio dovete ragionata una cinquantina di chiuse alla ...

Le notizie del giorno (ore 11 - 30) : SALVINI AVVERTE M5S: "SE TUTTO È BLOCCATO PAROLA AGLI ITALIANI, TONINELLI NON È ALL'ALTEZZA" Il leader della Lega alla vigilia del voto in Senato sulle mozioni sulla Torino-Lione attacca: assurdo insistere sulla linea di lasciare i lavori a metà. Stop al salario minimo: viene prima il taglio delle tasse. Il vicepremier al Viminale incontra le parti sociali sulla manovra: "Non è un tavolo parallelo a quello di Palazzo Chigi". ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - incontro governo-sindacati del 5 agosto : Pensioni ultime notizie: Quota 100, incontro governo-sindacati del 5 agosto Sulle Pensioni ultime notizie riferiscono dell’incontro tra il premier Giuseppe Conte e i sindacati avvenuto a Palazzo Chigi lunedì 5 agosto. L’incontro si è incentrato sugli obiettivi principali che occuperanno spazio nella prossima Manovra 2020. Dal canto loro, i sindacati hanno voluto esporre le proprie idee, in particolar modo in materia previdenziale. ...

Le notizie del giorno – Novità sulla cessione della Sampdoria - Cerignola ripescato - il futuro di Neymar : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. I fatti più importanti di oggi. NOVITA’ sulla cessione della Sampdoria – Ci siamo quasi. La Sampdoria continua la preparazione per la prossima stagione con l’intenzione di costruire una squadra competitiva, le premesse sono buone ed entro i prossimi giorni arriveranno nuovi acquisti, nel frattempo a tenere banco è sempre più ...