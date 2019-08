Le Donatella più sexy che mai | estate tra musica e vacanze…

Fonte : newscronaca.myblog

(Di martedì 6 agosto 2019) Giulia e Silvia Provvedi sono inseparabili. Le due sorelle stanno girando l’Italia in veste di Dj e ne approfittano per godersi qualche giorno di vacanza. Il tutto documentato su Instagram dove postano foto di loro due abbracciate, in costume, e fanno intravedere i seni con le trasparenze. Poi si dedicano dolci frasi: “Un’in giro per l’Italia e non solo.. un’dove regnano momenti indimenticabili: nottate passate a ridere e chiacchierare di tutte le nostre disavventure asciugandoci l’una con l’altra, le super Colazioni negli Hotel (di cui non possiamo proprio fare a meno) l’ansia della Giuli che puntualmente mi costringe ad arrivare in stazione un’ora prima e parla a macchinetta per calmare i nervi. I posti meravigliosi visti insieme , le cantate a squarciagola in macchina (dove puntualmente il navigatore sbagliata l’itinerario) le scene goffe che ci hanno ...

