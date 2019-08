Le coppette mestruali funzionano e sono sicure

Fonte : wired

(Di martedì 6 agosto 2019) (foto: Anna Lisa Bonfranceschi/Wired)ma ancora poco conosciute. A voler riassumere ai minimi termini la ricerca apparsa nei giorni scorsi sulle pagine di Lancet Public Health, potremmo sintetizzare così quanto portato alla luce dai ricercatori sulle. Come spesso accade però le sintesi perdono le sfumature e non tengono conto di alcuni aspetti altresì importanti. Perché intorno allegira un mondo, polemiche comprese. Nonpassati infatti neanche tre mesi da quando Francesco D’Uva, capogruppo alla camera per il Movimento 5 stelle, invitava le donne a guardare allecome una soluzione più amica dell’ambiente, all’indomani delle discussioni sulla Tampon Tax (a proposito, sapete come hanno tentato di aggirare il problema in Germania?). Ma appunto, dicevamo, intorno allegira un mondo. ...

certainregard : @ValeDik4 Cioè...tu usi le coppette mestruali? :) - certainregard : @ValeDik4 Non mi intendo di coppette mestruali. Al di là della 'scienza' occorrerebbe sentire il parere di chi dovr… - noandacom : Le coppette mestruali sono affidabili quanto gli assorbenti usa e getta - Il Post -