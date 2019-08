Lazio | Milinkovic-Savic manda indizi social | il post su Instagram indirizza in un’unica

Lazio - Inzaghi in conferenza tra assenti e mercato : “Milinkovic?” - il tecnico risponde così : “Vincere la Coppa Italia è stato emozionante, sono una persona riservata, volevo pensare e riflettere, ora sono qui con un grande spirito. Adesso però è l’anno zero, dobbiamo lasciarci alle spalle quanto fatto finora anche se abbiamo sempre centrato l’Europa e conquistato due trofei, quel che è stato è stato, dobbiamo ripartire con entusiasmo. Ho ricevuto tanti attestati di stima dai giocatori e dalla società, ho ancora entusiasmo. ...

Lotito vende alla grande : Milinkovic-Savic allo United? Ecco quanto incassa la Lazio : «Lo scorso anno ho combattuto perché Milinkovic-Savic non andasse via, quest' anno ho meno armi per trattenerlo se si creassero le condizioni» aveva detto il presidente Lotito. A nemmeno una settimana di distanza, le sue parole prendono forma: il 24enne sembra essere essere in partenza. Il Mancheste

DIRETTA/ Lazio Triestina - risultato 3-0 - streaming video : tris di Milinkovic-Savic! : DIRETTA Lazio Triestina streaming video e tv: orario, probabili formazioni e risultato live della terza amichevole dei biancocelesti, oggi 21 luglio,.

Lazio - Lotito : “Inzaghi avrebbe sbagliato ad andar via. Milinkovic? Quest’anno…” : Claudio Lotito, presidente della Lazio, è soddisfatto di questa prima fase di ritiro. Al timone c’è ancora Simone Inzaghi: “Siamo una grande famiglia dove ognuno svolge un ruolo – sottolinea Lotito a Sky Sport – Simone rappresenta la storia di questo club, il suo ciclo non era chiuso e sarebbe stato un errore da parte sua andare altrove”. Lotito ha rischiato di perdere anche Tare, a lungo corteggiato dal ...

Lazio - Lotito : “Scudetto? Se abbiamo messo un premio… Su Milinkovic dico…” : Mai banale, come sempre, il presidente della Lazio Claudio Lotito, che ha parlato di diversi argomenti interessanti al Corriere dello Sport. Ecco le sue parole. “Il percorso della Lazio prevede una crescita, spero esponenziale. Potevamo raggiungere la Champions l’anno scorso e due anni fa, ma abbiamo vinto dei trofei: la strada è giusta, non dobbiamo porci limiti e neppure aspettative. Scudetto? Se abbiamo messo un ...

Calciomercato Lazio - spunta un’altra pretendente per Milinkovic Savic : Ormai da qualche anno, Milinkovic Savic è il pezzo pregiato della Lazio. La sua ultima stagione non è stata come la precedente, ma il serbo resta un calciatore interessante in prospettiva e non per niente diverse squadre gli hanno messo gli occhi addosso. Tra le pretendenti, secondo i bookmaakers, ne spunta un’altra oltre alle solite note: il Paris Saint Germain. La squadra francese, ormai rassegnata a perdere Neymar, sta preparando ...

Calciomercato Lazio - Milinkovic-Savic nel mirino dello United : costa 100 milioni : Il Manchester United avrebbe preparato un’offerta da 80 milioni per Milinkovic-Savic. Lotito non si schioda dalla richiesta di 100 milioni.“powered by Goal”Sergej Milinkovic-Savic potrebbe essere il protagonista di una delle operazioni più clamorose della sessione estiva di Calciomercato.Considerato uno dei migliori centrocampisti del panorama calcistico europeo, il gioiello della Lazio, come spessissimo già capitato in passato, ha attirato ...

Calciomercato Lazio - ultime notizie : Milinkovic verso l’addio : Calciomercato Lazio, ultime notizie: Milinkovic verso l’addio Ci siamo, la stagione 2019/2020 sta per avere inizio, molte squadre sono già in ritiro, altre si preparano per la partenza. La Lazio anche quest’anno svolgerà il proprio ritiro presso Auronzo di Cadore. Quest’oggi Simone Inzaghi e lo staff tecnico, hanno svolto le visite mediche, domani sarà il turno dei giocatori. Venerdì è prevista la partenza per la località veneta, ...

Calciomercato Lazio - Milinkovic-Savic nel mirino del Manchester United : Il Manchester United ha individuato in Milinkovic-Savic della Lazio un potenziale rinforzo per il suo centrocampo. Sostituirebbe Pogba.“powered by Goal”Come spesso accaduto nelle ultime sessioni di Calciomercato, Sergej Milinkovic-Savic è uno degli uomini più ambiti in assoluto. Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato a quelli di diversi top club europei e, a quanto pare, il Manchester United sarebbe pronto a fare concreti passi ...

Calciomercato Lazio – Milinkovic-Savic vicino al PSG : ecco l’offerta del club parigino : Milinkovic-Savic vicino a lasciare la Lazio: il centrocampista serbo sarebbe finito nel mirino del PSG che offre 80 milioni ai biancocelesti Sergej Milinkovic-Savic e la Lazio sono destinati a dirsi addio, o almeno sembra essere così. Stando a quanto riporta il portale serbo Blic Sport, il centrocampista biancoceleste sarebbe finito nel mirino del Paris Saint-Germain che non avrebbe problemi ad accontentare le richieste di Claudio Lotito. ...

Lazio - Lotito : “Milinkovic via solo se lo desidera. Scudetto? Perché no…” : Intervista esclusiva de “La Gazzetta dello Sport” a Claudio Lotito. Il presidente della Lazio spazia da Tare a Simone Inzaghi, da Milinkovic al sogno scudetto. Il direttore sportivo ha preferito restare nonostante i contatti con il Milan: “Noi non ci saremmo mai permessi di contattare un tesserato di un altro club. Ma ognuno ha il suo stile…In questo momento la Lazio è una società più strutturata di quella rossonera. E ...

Juventus - Milinkovic Savic può lasciare la Lazio per 100 milioni di euro : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, la Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato dei giocatori con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. Le esigenze principali riguardano sicuramente la difesa, considerando il ritiro di Andrea Barzagli ed il probabile addio di Martin Caceres, che dovrebbe ritornare alla Lazio. Sarebbe a un passo l'acquisto Demiral dal Sassuolo, ma dovrebbe arrivare ...