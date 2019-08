L’Allieva 3 Vittoria Belvedere nuova direttrice dell’Istituto?

L’Allieva 3 - arriva Vittoria Belvedere : news inizio riprese e quando va in onda : L’Allieva 3 news: arriva Vittoria Belvedere, inizio delle riprese a novembre 2019 Fervono i preparativi per la terza stagione de L’Allieva, confermata dalla Rai dopo il grande successo delle prime due stagioni. Al momento le nuove puntate sono in fase di scrittura, come rivelato dalla scrittrice Alessia Gazzola su Instagram. Il settimanale Di Più Tv […] L'articolo L’Allieva 3, arriva Vittoria Belvedere: news inizio ...