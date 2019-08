La quarta tappa del Giro di Polonia sarà neutralizzata e accorciata in seguito alla morte

Adriatica Ionica Race 2019 - quarta tappa : Hodeg bissa il successo a Trieste - Padun vince la classifica generale : L’Adriatica Ionica Race 2019 è un inno al futuro, con tanti giovani che si sono messi in mostra nei quattro giorni di gara. Uno dei talenti che si è meglio comportato è il colombiano Alvaro José Hodeg (Deceuninck Quinck-Step) che oggi nella passerella finale di Trieste ha bissato il successo già ottenuto a Grado. Il 22enne velocista si è imposto nello sprint di gruppo avendo la meglio del belga Edward Theuns (Trek Segafredo) e dell’italiano ...

Battiti Live 2019 Gallipoli cantanti e ospiti presenti nella quarta tappa : Battiti Live 2019 Gallipoli cantanti. Domenica 21 luglio torna il festival itinerante di Radionorba con la quarta tappa di quest’anno. Ecco di seguito tutti gli ospiti e artisti che si esibiranno nell’area portuale. DOVE VEDERE LA DIRETTA Battiti Live 2019 Gallipoli cantanti e ospiti presenti nella quarta tappa Dopo il grande successo delle passate edizioni, anche in questa estate 2019 sarà la manifestazione firmata Radionorba ad ...

Giro della Valle d’Aosta 2019 - quarta tappa : a Champex Lac vince Lopez - sempre saldamente in giallo Vansevenant : Lo spagnolo Pedro Juan Lopez (Kometa) vince allo sprint finale la quarta tappa della 56ma edizione del Giro della Valle d’Aosta: vinta la resistenza dell’etiope Mulu Hailemichael (Dimension Data) con il quale aveva ingaggiato un duello senza esclusione di colpi sull’ultima salita che portava fino all’arrivo di Champex Lac. In una battaglia principalmente a due, sono stati comparsa anche Ide Shelling (SEG) e Santiago ...

Calciomercato Serie B e Serie C - il punto : Perugia e Salernitana scatenate - per Cacia quarta tappa a Piacenza : Calciomercato – Non solo il mercato di A. Si muove molto anche in Serie B e Serie C. A fare il punto delle trattative sono La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport. Il Perugia di Massimo Oddo punta ad essere tra le protagoniste della prossima stagione. Chiuso un importante colpo nelle ultime ore: arriva il fantasista Paolo Fernandes dal Manchester City. Il classe ’98 ha giocato le ultime due stagioni al Nac Breda, in ...

Ciclocross - tutto pronto per la quarta tappa di Coppa del Mondo : Tempier davanti al proprio pubblico a Les Gets : Il francese sarà al via della quarta prova, assieme ai compagni di squadra Nadir Colledani e Chiara Teocchi, tutti equipaggiati con Methanol CV Da Vallnord a Les Gets, da una prova di Coppa del Mondo all’altra, in pochi giorni. Archiviate le buone prestazioni di Andorra, il francese Stephane Tempier e gli italiani Nadir Colledani e Chiara Teocchi scaldano i muscoli il quarto round della Coppa del Mondo XCO, in programma da oggi, 12 ...

VIDEO Tour de France 2019 : la perfetta volata di Elia Viviani. Trionfo azzurro nella quarta tappa : Prima vittoria italiana al Tour de France 2019 e a conquistarla è stato un perfetto Elia Viviani. Il corridore veronese si è imposto nella quarta tappa sul traguardo di Nancy, centrando il successo con una volata di grande potenza e classe. Un lavoro perfetto della Deceuninck-QuickStep, con Michael Mørkøv e Maximiliano Richeze bravissimi nel tirare la volata a Viviani, che ha battuto Alexander Kristoff (UAE Emirates) e Caleb Ewan (Lotto Soudal). ...

Tour de France 2019 - risultato quarta tappa : Elia Viviani - oui! Volata di forza - Italia in trionfo! : Torna a trionfare l’Italia al Tour de France! A due anni dalla vittoria con il tricolore sulle spalle di Fabio Aru a La Planche des Belles Filles, un altro ex campione Italiano fa esaltare il Bel Paese: nella quarta frazione, di 213,5 chilometri, da Reims a Nancy ad esaltarsi è Elia Viviani. Volata da fenomeno quella del fuoriclasse di Isola della Scala che sfrutta al meglio il lavoro magistrale della Deceunick Quick-Step per lanciarsi a ...

