“La più grande marchetta dopo il Big Bang” Frankie hi-nrg criticato per la

Isabella De Candia - la dedica per Francesco Monte : “La verità è più semplice di quello che si crede” : Francesco Monte e Isabella De Candia ormai sono una coppia a tutti gli effetti. Dopo la foto pubblicata da lui in una story qualche settimana fa, ecco arrivare la prima dedica della modella pugliese per l'ex tronista di Uomini e Donne. La 33enne sottolinea come il loro legame sia nato da persone libere, confutando le voci che volevano il loro rapporto frutto di un tradimento di Monte alla sua ex, Giulia Salemi.Continua a leggere

Temptation Island - Katia : “La mia famiglia non parla più di Vittorio” : Katia Fanelli di Temptation Island: “La mia famiglia sperava in nuovi sviluppi” Dietro una coppia, si sa, ci sono delle famiglie. C’è quella di Ilaria di Temptation Island che non ha alcuna intenzione di confrontarsi con Massimo visto il dolore che le ha arrecato e poi c’è la famiglia di Katia Fanelli che, appena hanno visto rientrare la figlia, hanno chiesto dov’era Vittorio. A raccontarlo è stata Katia Fanelli ...

Ebola - più di 2600 casi in Congo : 1 su 3 è un bambino - “La malattia è inarrestabile” : Nell’ultimo anno “ci sono stati più di 2.600 casi confermati di contagio da virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, tra cui più di 1.800 morti in alcune parti delle province di Ituri e Nord Kivu. Quasi 1 caso 3 riguarda un bambino. Ogni singolo ‘caso’ è qualcuno che ha vissuto un’esperienza inimmaginabile. Più di 770 persone sono sopravvissute. La malattia è inarrestabile e devastante”. Lo ...

Decima edizione di ECOdolomites - “La mobilità sostenibile in mezzo alle montagne più belle del mondo” : ospite la ECOdolomites GT [FOTO] : Il 2019 è un anno davvero importante per le montagne più belle del mondo: si celebrano infatti, i 10 anni dal riconoscimento delle Dolomiti come patrimonio mondiale Unesco. Forse non è un caso che quest’anno cada il 10º compleanno di una manifestazione che valorizza e desidera preservare il valore estetico e paesaggistico di queste stesse cime. Sono passati, infatti, 10 anni esatti anche da quando Daniel Campisi, Maximilian Costa e Janpaul Clara ...

Cutrone - il saluto ai tifosi : “Lasciare un ricordo nel vostro cuore è la mia vittoria più bella” : Patrick Cutrone da qualche ora non è più un calciatore del Milan. Dopo tantissimi anni, seppur ancora giovanissimo, l’attaccante lascia la squadra che lo ha formato e visto crescere. E così, il nuovo giocatore del Wolverhampton ha voluto salutare i suoi ormai ex tifosi tramite il profilo ufficiale Instagram. Ecco il suo messaggio. Cutrone via dal Milan, il toccante messaggio di Locatelli: “Fratello, ancora non ci credo” ...

Valerio Staffelli risposa Matilde Zarcone dopo 25 anni di matrimonio : “La amo più del primo giorno” : Valerio Staffelli, il re del Tapiro d'Oro di "Striscia la Notizia", convola a seconde nozze con Matilde Zarcone. dopo 25 anni di matrimonio, i due si amano ancora come il primo giorno: "Anzi, di più del primo giorno", ha confessato l'inviato di "Striscia" al settimanale "Chi": "A me sembrano passati solo due o tre anni".Continua a leggere

“La più bella”. Maria Elena Boschi - i selfie al mare (in bikini) conquistano tutti : “Con le amiche un po’ di relax in una bellissima spiaggia italiana” e poi gli hashtag #toscana, #estate e #beach. Anche per Maria Elena Boschi le vacanze sono sinonimo di mare e così anche la deputata Pd approfitta del weekend per una fuga al mare e si concede una pausa nella bellezza della costa toscana, tra selfie con le amiche e tramonti suggestivi.\\ Per “Meb” non sembra ancora essere arrivato il tempo delle vacanze vere e proprie, ma in ...

“La più bella del mondo”. Irina Shayk super hot. Tutto per ingelosire lui : Sono da perdere la testa gli ultimi scatti pubblicati su Instagram da Irina Shayk. Una delle donne più belle al mondo, anzi per molti la più bella in assoluto, con una carica di sensualità ed erotismo unica. In molti, però, a guardare queste ultime foto, si fanno venire il dubbio: “Ma non è che lo fa per far ingelosire il suo ex?”. La storia con l’attore Bradley Cooper, che durava da tempo e da cui è nata anche una bimba, è infatti finita da ...

Andrea Camilleri e la morte : “La accoglierò come un atto dovuto. Il giorno più felice della mia vita? E’ stato quando mi sono sposato” : “Oggi non ho paura di niente, neanche della morte, con cui ho un buon rapporto, diciamo che ci rispettiamo… Nel momento della nascita, che non hai voluto e ti è stata imposta, ti danno il ticket in cui c’è tutta la tua vita, anche la morte. Accogliere la morte come un atto dovuto è saggezza“: lo dichiarava a Radio Capital, interrogato sul suo rapporto con la morte, Andrea Camilleri, scomparso oggi all’età di 93 ...

Commissione Ue - Ursula von der Leyen : “Lavorerò con i partiti pro-europei per un’Europa più forte” : Alla conferenza stampa subito dopo il voto del Parlamento di Strasburgo Ursula von der Leyen ha detto: "Nella democrazia la maggioranza è la maggioranza". Il primo tweet della neopresidente von der Leyen è un 'grazie' tradotto in 20 lingue dell'Unione europea. Conte: "Potrà contare sul governo italiano".Continua a leggere

Tiziano Ferro e il matrimonio : “La scelta che ho fatto è più grande di me e Victor - riguarda tutti” : Dopo il matrimonio con Victor Allen, Tiziano Ferro ha deciso di scrivere una lettera al Corriere della Sera, nella quale racconta la sua storia, a partire dalla sua adolescenza fino ad arrivare al giorno in cui ha trovato l'amore. Il cantante ha voluto lanciare un messaggio di speranza e anche di ribellione nei confronti della disparità di diritti che, ancora oggi, lo rende "deluso e amareggiato e arrabbiato".Continua a leggere

Ragusa - il papà del ragazzino travolto dal Suv al funerale : “Lasciamo Vittoria - non possiamo più vivere qui” : “Io e mia moglie non possiamo più vivere qui, lasciamo Vittoria. Chiediamo solo giustizia per nostro figlio”. A parlare, durante il funerale, è Alessandro D’Antonio, il papà di Alessio, il ragazzino di 11 anni travolto nella città Ragusana da un Suv insieme al cugino Simone, di 12 anni. Alla guida dell’auto c’era Rosario Greco, 37 anni, risultato positivo ai test di alcol e droga e arrestato per omicidio stradale. I ...

Charles Leclerc F1 - GP Gran Bretagna 2019 : “La gara che mi sono goduto di più. Un terzo posto grandioso” : Il GP di Gran Bretagna, decimo round del Mondiale 2019 di F1, fa già parte dell’album dei ricordi. Una corsa eccezionale e intensa, ricca di colpi di scena, premiante Lewis Hamilton (vincitore per la sesta volta in carriera a Silverstone). Doppietta della Mercedes che rafforza il dominio in questo campionato della Stella a tre punte grazie al secondo posto del finlandese Valtteri Bottas ma rimarrà nel ricordo di tutti la strepitosa prova ...

Sampdoria - presentata la nuova maglia : “La divisa più bella del mondo” [FOTO] : U.C. Sampdoria e Joma, in qualità di sponsor tecnico, presentano la maglia home sviluppata per la stagione sportiva 2019/20. Il club blucerchiato si prepara per il prossimo campionato con l’obiettivo di migliorare l’ultimo risultato, la dirigenza si sta muovendo sul mercato per migliorare una squadra già competitiva. L’arrivo dell’allenatore Di Francesco rappresenta una sicurezza, si tratta di un allenatore che non ...