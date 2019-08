La manovra ' anti-Tria' di Salvini | Non può essere il gioco delle tre carte

L’impegno di Conte : “Eviteremo l’aumento dell’Iva e vareremo la manovra in anticipo” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde al question time alla Camera dei deputati, parlando di manovra, aumento dell'Iva, Tav e autonomie. In particolare, Conte assicura che non ci sarà un aumento dell'Iva e che il governo sta lavorando già da ora per evitarlo e per fare in modo di varare la prossima manovra in anticipo.Continua a leggere

Flat tax : la proposta di Salvini anticipa la manovra - ma scatena l'ira di Conte : La Lega vorrebbe una manovra economica anticipata, con punti definiti entro tempi brevissimi (magari prima della fine dell'estate) e per questo motivo, il ministro dell'interno Matteo Salvini, ha organizzato un tavolo con le parti sociali al Viminale. Durante l'incontro, l'ex sottosegretario Armando Siri ha presentato la Flat tax (da lui ideata). L'iniziativa, però, non è piaciuta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, davanti ai ...

Salvini a parti sociali : vogliamo manovra anticipata più possibile : Roma – “La manovra economica vogliamo che sia il piu’ anticipata possibile, vogliamo definirne i punti tra luglio ed agosto, vogliamo raccogliere i vostri suggerimenti anche critici”. Cosi’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini apre l’incontro con le parti sociali al Viminale. All’incontro partecipato sindacati e associazioni datoriali per un numero complessivo di 43 sigle. Per il governo anche i ...

Il Governo approva la manovra anti-infrazione - congelati i risparmi di Rdc e quota 100 : Un tesoretto "da portare" a Bruxelles: il consiglio dei ministri ha approvato l'assestamento di bilancio per destinare i...

Salvini innesca la bomba : “anticipiamo” la manovra. M5s sente puzza di bruciato : Matteo Salvini conferma la flat tax e rilancia: anticipiamo la legge di bilancio. Parole che il vice presidente del Consiglio pronuncia da una spiaggia di Milano Marittima, dove annuncia anche che i 15 miliardi necessari per la flat tax sono stati gia' trovati. A distanza risponde l'altro vicepremier, Luigi Di Maio che chiede di sapere dove sono le coperture e di non "destabilizzare il governo con manovre economiche a mezzo stampa". Alla base ...

manovra - Salvini : “Anticipiamola all’estate per non dare sangue all’Europa” : Fare subito la Manovra economica, già in estate, per “non dare il sangue all’Europa”. Matteo Salvini, senza confrontarsi con i partner di governo del Movimento 5 Stelle, alza la posta e rilancia la sua sfida all’Unione europea. L’idea l’ha già esplicitata più volte: lavorare allo “shock fiscale”, che nell’odierno linguaggio leghista si traduce soprattutto nel termine flat-tax, la via scelta dal ...