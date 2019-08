La Madonna è persona seria e il ‘macho’ del Papeete riesce a imbrattare anche lei

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2019) Ci risiamo! Il ministro senza interno, non fa in tempo a vedersi, approvare il decreto-bis rinnegatore di ogni principio cristiano e costituzionale, che si affretta a dedicare la vittoria di Pirro a Maria, ma non la Madre di Gesù, per lui troppo impegnativa, ma a unaprêt-à-porter, o, per essere più precisi, alla “postina” di Medjugorje, visto che da 38 anni porta messaggi su messaggi come fosse un rider a cottimo. Sono propenso a ritenere che l’immagine della, incorniciata in un rosario rosso/bianco con una scritta patetica, pubblicata nel suo tweet, sia stata pensata e architettata da tempo. Nulla di serio, solo ridicolo perché al ministro del “Dio-Po,, Mammete e tu”, nulla importa dellao di sua cugina, o peggio di Dio o del vangelo – vade retro! – perché a lui la Patria, Dio, la– anzi “Auguri Mamma” –, e ...