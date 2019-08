La lite in strada | poi l' accoltellamento | marocchino uccide il padre e fugge

Dopo la lite migrante accoltella a morte il padre in strada : I rapporti tra i due erano da tempo tesi: durante la serata di ieri l'ennesima violenta discussione, al termine della quale il 26enne ha colpito a morte il padre prima di fuggire e far perdere le proprie tracce Federico Garau ? Luoghi: Massa

Europei ciclismo su strada in linea e crono – Dall’Elite agli Juniores - la lista dei convocati azzurri : Ufficializzata la lista degli azzurri convocati per le gare crono e in linea in programma dal 7 all’11 agosto Dal 7 all’11 agosto si svolgeranno ad Alkmaar (Olanda) i Campionati Europei strada in linea e crono per Elite/U23/Jrs uomini e donne. Alla manifestazione sono stati convocati dal Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione dei Commissari Tecnici Rino De Candido e Marino Amadori, i seguenti ...

Usa - bimbo di 3 mesi muore dopo essere caduto dalle braccia della madre durante lite in strada : La mamma di 26 anni è accusata di omicidio e false dichiarazioni dopo aver raccontato una versione diversa alla polizia nascondendo la lite fatale. La giovane mamma aveva litigato con un'altra donna per futili motivi davanti a un negozio di articoli di bellezza.Continua a leggere

Ostuni - dopo una lite accoltellato in strada mentre passeggia con la moglie : morto 44enne : La polizia sarebbe già sulle tracce dell'aggressore. La vittima è riuscita ad arrivare in auto in ospedale, dove poi è morta nonostante i tentativi di soccorso operati dai medici

Pescara - uomo 56enne morto dopo una lite in strada : rintracciato l'aggressore : Sarebbe un giovane di età compresa tra i 19 e i 20 anni l'autore di una brutale aggressione avvenuta ieri sera in via della Pineta a Pescara, ai danni di un 56enne. L'uomo è morto poco dopo, ma ancora bisogna chiarire bene le cause del decesso, ovvero se sia morto per i colpi sferrati dal giovane, oppure se sia deceduto per un malore avuto dopo la lite. Per questo i militari stanno procedendo ad ascoltare famigliari e testimoni. Tutto sarebbe ...

lite in strada - spray e pugni contro agenti! Preso magrebino a Padova : Lo straniero, personaggio già noto alle forze dell'ordine per una lunga serie di precedenti, ha reagito in malo modo alla presenza dei poliziotti, prima attaccati con uno spray urticante, poi presi a pugni e calci al momento del fermo: 8 giorni di prognosi per 2 agenti.\\Dovrà rispondere dell'accusa di lesioni aggravate, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale il 29enne marocchino arrestato lo scorso giovedì pomeriggio dagli uomini della ...

