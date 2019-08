La Lega smonta la manovra di Tria | stop anche al salario minino e agli 80 euro

Fonte : corriere

(Di martedì 6 agosto 2019) Il vicepremier promette: giù le tasse, via la Tasi. Interventi a costo zero? Non sono Mago Merlino

Corriere : La Lega smonta la manovra di Tria E stoppa gli 80 euro di Renzi - aribaus : La Lega smonta la manovra di Tria E stoppa salario minimo e 80 euro - chianesef1 : La Lega smonta la manovra di Tria E stoppa salario minimo e 80 euro -