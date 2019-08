La Lega Serie A lancia la campagna antipirateria #stopiracy

Crosetti : Federcalcio e Lega mandino le donne ad arbitrare la Serie A : Su Reubblica, Maurizio Crosetti elogia la scelta di Stéphanie Frappart per arbitrare la Supercoppa maschile del 14 agosto. “L’Uefa non solo ha coraggio, ma occhi bene aperti sul mondo che cambia”. Non è mai successo prima, tanto che Crosetti paragona l’evento allo sbarco sulla Luna. La Frappart sarà, appunto, la prima donna sulla Luna del calcio. E’ un momento storico, che va al di là dello sport. Il Mondiale femminile di ...

Serie C - la Lega rende noti tutti i posticipi del girone d’andata : Attraverso un comunicato, la Lega Pro rende noti tutti i posticipi del girone d’andata, trasmessi da Rai Sport. LUNEDI’ 26 AGOSTO 2019 girone A 1a GIORNATA NOVARA – JUVENTUS U23 Ore 20.45 LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2019 girone B 2a GIORNATA CESENA – VIS PESARO Ore 20.45 LUNEDI’ 9 SETTEMBRE 2019 girone B 3a GIORNATA MODENA – PADOVA Ore 20.45 LUNEDI’ 16 SETTEMBRE 2019 girone C 4a GIORNATA BARI – REGGINA Ore ...

Serie B - domani riprende l’assemblea di Lega interrotta martedì 23 : i punti all’ordine del giorno : domani, giovedì 1 agosto, presso la sede di via Rosellini a Milano, l’assemblea della lega Nazionale Professionisti Serie B, iniziata martedì 23 luglio 2019 e successivamente interrotta, riprenderà i lavori a partire dalle ore 12.00 per proseguire la discussione e le deliberazioni di cui all’ordine del giorno già comunicato il 15 luglio u.s., in particolar modo relativamente al consiglio direttivo, alla tematica della mutualità di sistema ...

Lega Serie A riguardo alle attività di beoutQ in Arabia Saudita : Dichiarazione congiunta di FIFA, AFC, UEFA, Bundesliga, LaLiga, Premier League e Lega Serie A riguardo alle attività di beoutQ in Arabia Saudita Noi, titolari dei diritti di diverse competizioni calcistiche, condanniamo collettivamente nel modo più forte possibile il furto in corso della nostra proprietà intellettuale da parte dell'emittente pirata nota come "beoutQ" e chiediamo alle autorità dell’Arabia ...

Calcio - diritti tv : Lega Serie A tratta con Mediapro - ma solo fino al 30 settembre : Si continua a trattare. Il matrimonio fra Lega Serie A e Mediapro non è stato officiato neanche oggi. I club di Serie A riuniti in assemblea nella sede milanese...

Rivoluzione diritti tv - Lega dice sì a trattativa con Mediapro per il canale Serie A : Rivoluzione diritti tv nel calcio italiano. La Lega Serie A ha votato per il via libera alla trattativa con Mediapro che hanno offerto un miliardo e 150 milioni per dar vita al canale televisivo della Serie A. È una cifra superiore di 177 milioni a quella pagato da Sky e Dazn. L’Assemblea ha deliberato all’unanimità. L’Assemblea «intende mantenere la piena facoltà di rivolgersi agli operatori del mercato della comunicazione per ...

Diritti Tv - c’è l’ok : via libera della Lega Serie A alla trattativa con Mediapro : Diritti Tv, attraverso una nota la Lega Serie A comunica di aver dato l’ok alla trattativa con Mediapro. Ecco il testo. “L’Assemblea della Lega Serie A, all’unanimità, intende mantenere la piena facoltà di rivolgersi agli operatori del mercato della comunicazione per l’assegnazione dei Diritti audiovisivi per il triennio 2021/2024, valuta positivamente l’ipotesi di realizzazione del canale della Lega (ai ...

In Lega la partita diritti tv. Mediapro vuole fare il canale Serie A : scalzerebbe Sky : La partita dei diritti tv in Serie A Oggi alle 14 l’assemblea della Lega Calcio deve votare la proposta degli spagnoli di Mediapro, che offrono un miliardo e 150 milioni per realizzare dal 2021 il canale televisivo della Serie A. Il contenzioso con Mediapro e la proposta del canale Serie A Nel 2018 Mediapro si aggiudicò i diritti della Serie A 2018/21 come intermediario unico per 1 miliardo 50 milioni e mille euro, versando una caparra di 64 ...

DIRETTA Calendari Serie C - parte la nuova stagione della Lega Pro con l'incognita Paganese : Ci siamo, o quasi: quest'anno la composizione del Calendario di Serie C avviene con netto anticipo rispetto alla passata stagione. Stavolta non ci sono quell'infinità di ricorsi che hanno macchiato il torneo appena concluso, tra richieste di riammissione e società in bilico tra il campionato cadetto e la Lega Pro. L'appuntamento è fissato per questo pomeriggio, alle ore 18.30, presso il Salone d'Onore del Coni a Roma: è stato scelta una «sede di ...

Lega Pro - il calendario 2019/2020 della Serie C in diretta su Rai Sport : E' finalmente il giorno in cui verrà svelato il calendario della nuova stagione della Lega Pro che inizierà il 25 agosto! Alle 18.30 l’appuntamento è al Salone d’Onore del Coni di Roma: una sede di prestigio per un momento fondamentale, quello della composizione del calendario, per parlare di futuro, progetti e salutare le cinque vincitrici dello scorso torneo e dunque neopromosse in Serie B: Virtus Entella, ...

Balata : «La Serie A onori i patti con la Lega B sui soldi della mutualità» : «Pacta sunt servanda, i patti devono essere onorati. La Serie A deve rispettare gli accordi di separazione del 2009 sul tema della mutualità». Lo dice il presidente della Lega B Mauro Balata al termine dell’assemblea di oggi. «Ad oggi Lega B percepisce il 6% delle risorse di sistema. L’accordo prevedeva il 7,5%. È qualcosa di […] L'articolo Balata: «La Serie A onori i patti con la Lega B sui soldi della mutualità» è stato realizzato da ...