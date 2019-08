La Lega contro gli 80 euro e l' embargo totale al Venezuela

Dl Sicurezza bis - Lega contro don Biancalani - amico dei migranti : “Faccia il prete o si candidi” : Il parroco di Vicofaro, in provincia di Pistoia, famoso per aver sempre promosso attivamente l'accoglienza dei migranti, ha criticato il decreto Sicurezza bis: "Da parte mia ci sarà totale disobbedienza". Esponenti leghisti toscani si scagliano contro di lui: "Se vuole fare politica, lo dica espressamente e si candidi alle prossime elezioni".Continua a leggere

Lega Serie A contro pirateria - le iniziative per il prossimo campionato di calcio : Nel tentativo di contrastare il fenomeno della pirateria, la Lega Serie A ha deciso che nelle prime due giornate del prossimo campionato di calcio in tutti gli stadi saranno esposti sul terreno di gioco striscioni con l’hashtag #stopiracy.Sul piano più pratico e meno simbolico, sono tante le iniziative adottate dalla Lega negli ultimi tempi, dalla velocizzazione dei tempi di blocco delle IPTV (Internet Protocol Television, ossia il sistema di ...

“Pirateria uccide calcio” - Lega A in tackle contro frodi : Oltre un miliardo di mancato fatturato nei diversi settori economici, piu' di 200 milioni di mancati introiti fiscali, quasi 6.000 posti di lavoro a rischio: basterebbero questi dati allarmanti per definire il fenomeno della pirateria audiovisiva che solo l'anno scorso in Italia ha visto 22 milioni (su un totale di 578 milioni) di atti fraudolenti informatici negli eventi sport live. Prende le mosse da qui l'iniziativa della Lega di Serie A che ...

Di Maio incontenibile contro la Lega : “Sono STUFO! non si può andare avanti…” (VIDEO) : Luigi Di Maio appare in una diretta FB esprimendo tutta la sua stanchezza contro la LEGA di Salvini e lancia un appello: “Sono stufo…” «Capisco che si attacchi il M5s per fare notizia e coprire le inchieste sui finanziamenti alla LEGA, ma questa è una falsità. È un attacco grave che io non posso permettere. … Continue reading Di Maio incontenibile contro la LEGA: “Sono STUFO! non si può andare avanti…” ...

Lega Serie A lancia la campagna contro la pirateria #Stopiracy : La pirateria audiovisiva è un atto criminale ed è, purtroppo, una piaga in aumento negli ultimi anni, in tutto il mondo ed in particolare in Italia. Considerando che la principale forma di pirateria è quella digitale, che ha luogo in varie modalità sul web, e calcolando solo gli users abituali di internet, l’incidenza della pirateria tra gli adulti nel nostro Paese supera il 60%. Le azioni che la Lega Serie A ...

Sport - il Cio contro la legge deLega di Giorgetti : “Governo non può controllare il Coni”. Minaccia sospensione. Lega : “Andiamo avanti” : Il Comitato olimpico internazionale si schiera contro le legge deLega sullo Sport voluta dal sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti che è all’ordine del giorno dei lavori del Senato di oggi. In una lettera indirizzato al Coni, il Cio scrive che il governo non può avere “un ‘controllo’ specifico” sugli enti che compongono il Comitato olimpico nazionale. La legge “intaccherebbe chiaramente l’autonomia del ...

Come colLegare controller PlayStation e Xbox a iPhone o iPad : Già da qualche anno ormai, Apple ha deciso di mettere a disposizione di alcuni produttori tutte le informazioni necessarie per sviluppare controller di gioco MFi (Made For iPhone). La certificazione di cui abbiamo appena parlato, leggi di più...

MotoGp – Morbidelli furioso - Franco pesante contro Zarco : “sono caduto per colpa sua! Sappiamo che eLeganza e fair play non fanno parte di lui” : Morbidelli punta il dito contro Zarco dopo la caduta al primo giro del Gp della Repubblica Ceca Gara amara oggi a Brno per Franco Morbidelli: il pilota italiano del Team Petronas non è riuscito a completare il primo giro in Repubblica Ceca, perchè finito fuori pista in una caduta dove è rimasto coinvolto anche Joan Mir. Al termine della gara Morbidelli ha spigato la dinamica dell’incidente puntando il dito contro Joan Zarco: ...

Lega : De Micheli - ‘stop discussioni su firme contro Salvini’ : Roma, 4 ago. (AdnKronos) – “Basta con queste discussioni ridicole sulle firme. Più siamo meglio è, più firme ci sono meglio è, più si dice la verità meglio è”. Lo afferma la vicesegretaria del Pd, Paola De Micheli. “Nessuno -aggiunge- impedisce o ha impedito nulla a nessuno. Gli avversari sono fuori di noi. Occupiamoci delle persone, dei lavoratori, degli studenti, dei pensionati, delle imprese. Questo si aspettano ...

Lega-M5S - crisi d'agosto rinviata : lo scontro si sposta sulla manovra : Ultima settimana di wrestling, a Camere aperte, tra Di Maio e Salvini. Ma non c'è da attendersi tregue ferragostane perché in riva al mare o sopra una montagna, meglio se esposti al...

Di Maio a Bari - incontro blindato con 800 deLegati M5s. Attivista protesta : "Cosa abbiamo da nascondere?" : Il vicepremier è chiuso in un cinema con gli attivisti ma all'esterno la protesta di un iscritto storico che si strappa il bracciale per accedere al vertice: "Eravamo per lo streaming e ora ci chiudiamo"

Lega : Zingaretti - inviati a circoli moduli per petizione contro Salvini : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – “Parte la raccolta di firme che andrà avanti fino al 12 settembre in tutta Italia sulla petizione ‘Troppe ombre. Pochi fatti. Salvini dimettiti!’. A tutte le federazioni e ai circoli del Pd sono stati inviati i moduli per la raccolta di firme per sostenere la mozione di sfiducia che il Partito democratico ha presentato in Parlamento nei confronti di Matteo Salvini”. Lo scrive su ...

CorSera – Wanda pronta ad un’azione Legale contro l’Inter per difendere Icardi : Non tutto è chiaro sull’incontro tra l’Inter e Mauro Icardi. Se le parti concordano sul no della società al calciatore, c’è la questione lista che invece trova le parti distanti. Secondo l’argentino la società nerazzurra avrebbe detto di averlo escluso dalle liste per il campionato (che verrà presentata il 3 settembre) e per la Champions, l’Inter nega di averne mai parlato. Ma intanto Wanda Nara è sul piede di ...