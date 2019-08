La Guardia Costiera salva un delfino | attacco dei buonisti

"Schiaffi" alla Guardia Costiera : i "buonisti" usano un delfino : Angelo Scarano Dopo l'approvazione del dl Sicurezza bis, radical chic e sinistra attaccano i militari per il salvataggio di un mammifero La Guardia Costiera finisce nel mirino dei buonisti che non hanno digerito l'approvazione del dl Sicurezza Bis. Come è noto il decreto, diventato legge ieri con il passaggio al Senato, prevede multe pesanti e confisca della nave per le ong che fanno sbarcare nei porti italiani i migranti salvati nel ...

Guardia Costiera - operazione “Mare Sicuro” : 92mila m² di spiagge e specchi acquei restituiti alla collettività : Migliaia i controlli effettuati in tutta Italia, per 421mila euro di sanzioni amministrative elevate e 1.081 illeciti riscontrati. Oltre 3mila le attrezzature balneari sequestrate, per un totale di circa 92mila metri quadrati di spiagge e specchi acquei restituiti alla pubblica e gratuita fruizione dei cittadini. Numeri che fanno riferimento al solo periodo compreso tra il 1 giugno e il 2 agosto, e che sono il frutto di un’operazione che si ...

A Lampedusa per ringraziare Finanza e Guardia costiera : Anna Maria Bernini Gentile direttore, ciascuno è libero di scegliere la propria spiaggia. C'è chi si ritempra a Milano Marittima o chi si gode il sole della Sardegna. Io oggi ho scelto le splendide acque della Sicilia. Quel mare blu di infinito e quella striscia di terra ultimo avamposto della nostra Italia: Lampedusa. Ci andrò perché ho un debito di coscienza e riconoscenza con le donne e gli uomini in divisa da anni impegnati in ...

Yacht in avaria : tre persone soccorse in elicottero dalla Guardia costiera : Tre persone di origine turca sono state soccorse da un elicottero della Guardia costiera di Cagliari e trasportate a Trapani. I tre si trovavano a bordo di una barca a vela la ‘Lotus’, lunga 40 metri, rimasta bloccata in balia delle onde e del mare a circa 90 miglia da Capo Carbonara e 89 da Palermo. Il soccorso è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. Alle centrale della Guardia costiera è arrivata la richiesta d’aiuto e ...

Nave Gregoretti - porti chiusi solo per la Guardia Costiera : in Salento sbarcano 80 migranti : I porti italiani sono chiusi solo per la Nave Gregoretti della Guardia costiera: mentre i 116 migranti che si trovano sull'imbarcazione al porto di Augusta non possono sbarcare, infatti, 80 persone sono arrivate nella notte in Salento. Sulle coste del leccese si sono registrati due diversi sbarchi.Continua a leggere

Lo stallo sulla Gregoretti comincia a irritare la Guardia costiera : Roma. La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato sul caso della Gregoretti, la nave della Guardia costiera che da cinque giorni resta ancorata al porto di Augusta. Lunedì, il ministero dell’Interno ha autorizzato lo sbarco di 15 minorenni ma per le altre 116 persone non è a

Migranti - la Procura di Siracusa apre fascicolo sulla vicenda della nave Gregoretti della Guardia Costiera. Comandante sentito dai pm : La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo sulla vicenda della nave Gregoretti della Guardia Costiera, ferma nel porto di Augusta senza la possibilità di far scendere i 115 Migranti ancora a bordo, come da disposizione del Viminale. Da quanto si apprende, il Comandante della nave si trova in Procura per essere ascoltato dagli inquirenti, anche se non è ancora chiaro quali siano le piste seguite dai magistrati, dopo che l’imbarcazione ha ...

Cosenza - l’operazione da brividi della Guardia Costiera : così salvano il bagnante in difficoltà per il mare mosso : Salvataggio da brividi nel mare calabrese. alcuni giorni fa la Guardia costiera di Paola, in provincia di Cosenza, ha dovuto effettuare un’operazione tanto estrema, quanto spettacolare, per trarre in salvo un bagnante che si trovava in difficoltà a causa del mare mosso video facebook/Michele Infusino L'articolo Cosenza, l’operazione da brividi della Guardia costiera: così salvano il bagnante in difficoltà per il mare mosso ...

Droga - l’inseguimento della Guardia Costiera : i narcotrafficanti gettano sacchi di cocaina in acqua : La Guardia costiera americana ha pubblicato sul proprio profilo Facebook il video di un inseguimento (nelle acque vicino a San Diego, a pochi chilometri dal confine con il Messico) di un gruppo di narcotrafficanti che viaggiava a bordo di un motoscafo. Nelle riprese aeree si vedono gli uomini tentare di disfarsi del carico e gettare nelle acque sacchi di cocaina. I trafficanti sono stati comunque fermati e arrestati. A bordo ...

Caso Gregoretti - è ancora stallo : nave della Guardia Costiera ad Augusta - ma migranti non sbarcano : Prosegue lo stallo per la nave Gregoretti della Guardia costiera: l'imbarcazione è ormeggiata al porto di Augusta, ma non è ancora arrivata l'autorizzazione da parte del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per far sbarcare i 131 migranti a bordo. La Gregoretti si trova ad Augusta dalla notte tra sabato e domenica.Continua a leggere

La Gregoretti ad Augusta. Polemica sul porto chiuso alla Guardia costiera : Chiara Giannini Roma - La Gregoretti della Guardia costiera italiana, con a bordo 131 migranti, ha ormeggiato sabato notte alla banchina Nato di Augusta. Al momento non c'è alcuna autorizzazione allo sbarco. Con una nota la Capitaneria fa sapere che gli immigrati «a bordo sono assistiti dall'equipaggio e dal team medico in attesa, come confermato dal ministero dell'Interno, delle determinazioni politiche e del riscontro positivo ...

Capo Carbonara - affonda uno yacht di 25 metri : Guardia Costiera salva 6 persone : Uno yacht è affondato domenica pomeriggio a circa otto miglia dalle coste della Sardegna e sei persone sono state salvate dalla guardia costiera. L’allarme è scattato alle 17.10 quando alla sala operativa della Capitaneria di porto di Cagliari è arrivata la richiesta di aiuto del comandante dell’Oceans Five, una imbarcazione battente bandiera maltese, lunga 25 metri. Lo yacht, con sei persone a bordo, imbarcava acqua dopo aver ...

Maxi yacht affonda al largo della Sardegna : la Guardia Costiera salva sei naufraghi - si indaga sull’accaduto : La Guardia Costiera di Cagliari ha soccorso sei naufraghi a causa dell’affondamento dello yacht “Oceans Five” battente bandiera maltese. L’imbarcazione, di 25 metri, partita da La Valletta era diretta a Cagliari. Durante la navigazione, a circa 8 miglia a Sud-Ovest di Capo Carbonara ha subito un avaria al motore e un probabile problema al timone e ha iniziato a imbarcare acqua. Il personale della Sala Operativa del 13° ...

Il mistero dell’uomo dal costume blu : ricerche serrate della Guardia Costiera - ma non c’è nessuna denuncia di scomparsa : Nel tardo pomeriggio di ieri, soprattutto a causa dell’improvviso peggioramento delle condizioni meteo, si sono registrate numerose richieste di intervento alla sala operativa della Capitaneria di porto di Gaeta, per diportisti e bagnanti in difficoltà in mare e sulle spiagge di tutto il litorale pontino. E’ quanto riferisce una nota della Guardia Costiera che evidenza, in particolare, la telefonata dell’assistente bagnanti ...