La cover che aggiunge i tasti analogici allo smartphone

Meningite - donna ricoverata a Palermo/ Anche 10 casi nell'Anconetano : 'No epidemia' : Meningite, donna di 38 anni ricoverata a Palermo: è grave. Nelle ultime ore nuovi casi di Meningite virale nell'Anconetano: 'Nessun rischio di epidemia'

Sport in tv - i canali di Eurosport saranno visibili anche su DAZN! Accordo raggiunto con Discovery : Novità importante all’interno del panorama Sportivo in relazione all’offerta televisiva. Dal 1° agosto di quest’anno EuroSport 1 HD ed EuroSport 2 HD saranno infatti visibili, oltre che su Sky e Mediaset Premium, anche su DAZN, che ha raggiunto un Accordo in tal senso con il gruppo Discovery, oltre che in Italia, anche in Spagna, Germania e Austria. I canali di EuroSport trasmettono sul territorio italiano un considerevole ...

Universiadi 2019 – Malore per lo sprinter Guetthouche - l’algerino è ricoverato in prognosi riservata : Lo sprinter algerino è attualmente ricoverato presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli, dove è in prognosi riservata Resta in prognosi riservata Mohamed Abdelhakim Guetthouche, l’atleta algerino colpito questa mattina da un colpo di calore poco prima che scendesse in pista per gareggiare alle Universiadi di Napoli. Lo sprinter 20enne è stato immediatamente soccorso e trasportato presso l’Ospedale Cardarelli, dove è ...

Salmo : 'Un rapper americano mi ha copiato la cover del Machete Mixtape 4' : "Il rap italiano è solo una brutta copia del rap americano", è questo uno dei commenti di hating più popolari, da sempre, tra i detrattori del rap made in Italy, da un paio di anni dominatore incontrastato delle classifiche musicali, e ormai genere di riferimento delle nuove generazioni. Effettivamente la scena del bel paese ha sempre avuto modo di 'vantare' una cospicua schiera di rapper italiani che si ispirano in maniera palese alle ...

Le cover che mostrano l’interno degli iPhone : Fonte: it.ifixit.com Tutti i dispositivi elettronici di ultima generazione includono al loro interno un hardware piuttosto complesso che nasce da lunghi studi di ingegneria. Basta pensare che all’interno di un iPhone c’è una doppia – o addirittura tripla – fotocamera, batteria, processore, RAM, memoria flash di archiviazione, sensori e centinaia di micro-chip fondamentali per garantire il suo corretto funzionamento. E al ...

Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali - rischio TBC - epatiti e sepsi : 25% dei ricoveri dovuto a infezioni : Le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali – MICI (Malattia di Crohn e Colite Ulcerosa) colpiscono circa 250mila italiani. Queste patologie (note anche come IBD – Inflammatory Bowel Diseases) hanno un rischio intrinseco di complicanze infettive; un rischio che aumenta con l’avanzare delle patologie stesse, con l’età e con l’uso dei farmaci. La prevenzione, il riconoscimento e la gestione delle complicanze infettive nelle Malattie ...

Katia Follesa in ospedale - ricoverata perché ‘il cuore ha bisogno di coccole’ : In ospedale, a letto, con tutti i sensori che la monitorano: Katia Follesa ha pubblicato su Instagram un post con una sua foto che la ritrare mentre si sottopone alle cure mediche che il suo cuore matto necessita. Come lei stessa sottolinea infatti, il suo cuore ha bisogno di coccole, ma ha un motore da Formula 1. L’attrice e conduttrice televisiva aveva scoperto nel 2006 di soffrire di una malattia congenita: una cardiomiopatia ...

Perché Romina è stata operata? Svelato il motivo del ricovero e le sue condizioni : Svelato il mistero del ricovero in ospedale di Romina Power. La popolare cantante italiana nelle scorse ore aveva pubblicato una fotografia sui social dove si mostrava in un letto di ospedale con l’ago della flebo nella mano. L’ex moglie di Al Bano ha pubblicato nuove immagini sul suo profilo Instagram che la ritraggono in clinica e poi mentre in auto torna a casa.-- Lei ringrazia lo staff medico che ...

Camilleri ricoverato : le condizioni restano “stazionarie ma critiche” : Le condizioni dello scrittore Andrea Camilleri, ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma, continuano a rimanere stazionarie ma critiche: questo quanto emerso dal bollettino medico odierno, il prossimo sarà emesso dalla Asl Roma 1 “solo in caso di variazioni significative“. L'articolo Camilleri ricoverato: le condizioni restano “stazionarie ma critiche” sembra essere il primo su Meteo Web.

Andrea Camilleri ricoverato : “Condizioni stabili ma critiche” : Rimangono critiche le condizioni dello scrittore Andrea Camilleri, ricoverato all’Ospedale Santo Spirito di Roma: “Dall’ultimo bollettino medico delle 17 di ieri, non si sono verificate variazioni significative delle condizioni cliniche dello scrittore Andrea Camilleri, che permangono critiche. Continua il monitoraggio, il supporto intensivo delle funzioni vitali e il percorso diagnostico-terapeutico programmato“, si ...

Camilleri ricoverato : l’ultimo bollettino medico - condizioni “stazionarie ma critiche” : “Le condizioni dello scrittore Andrea Camilleri sono stazionarie ma permangono critiche. Il paziente è sempre ricoverato presso il Centro di rianimazione con supporto respiratorio meccanico e farmacologico al circolo, sedazione farmacologica di protezione, e monitorizzazione dei parametri emodinamici“: lo ha reso noto pochi minuti fa Roberto Ricci, direttore del reparto di cardiologia dell’ospedale Santo Spirito, dove lo ...

Andrea Camilleri ricoverato - le sue condizioni sono “critiche ma stabili” : il prossimo bollettino medico atteso per le 12 : sono ore di ansia ed apprensione per Andrea Camilleri, ricoverato da lunedì mattinanel reparto di rianimazione dell‘ospedale Santo Spirito di Roma: le sue condizioni sono critiche ma stabili. Ora si attendono le 12 per un nuovo bollettino medico, parenti e amici sono da ieri al suo capezzale. Lo scrittore siciliano, 93 anni, ha avuto un malore mentre si trovava nella sua abitazione ed è arrivato al pronto soccorso in arresto cardiaco. “La ...

Camilleri ricoverato in rianimazione per arresto cardiaco : condizioni critiche : Le condizioni di salute dello scrittore siciliano Andrea Camilleri, ideatore e autore dei romanzi della serie de 'Il commissario Montalbano', libri di successo diventati anche una serie televisiva di Rai Uno, sono davvero critiche. Lo scrittore è stato ricoverato oggi, lunedi' 17 giugno 2018, per un improvviso arresto cardiaco. E' questo il bollettino medico comunicato nel pomeriggio dal personale medico dell'istituto ospedaliero 'Santo Spirito' ...

Camilleri ricoverato - i medici : «Condizioni critiche - attaccato alle macchine per respirare» ‘Forza maestro’ - l’affetto social : Lo scrittore siciliano, 93 anni, è stato rianimato dai medici al suo arrivo all’ospedale Santo Spirito a Roma. 20 giorni fa era caduto in casa e si era rotto il femore