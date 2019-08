La chiesetta del ricordo contro la tangenziale | la battaglia del Vajont

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 6 agosto 2019) Tony Damascelli Il sagrato di Faè è una delle poche cose che resistette al disastro del '63. Ora è minacciata Il campanile di Pirago. Il sagrato della chiesa di Faè, il rudere di una casa. Non altro, di quell'onda assassina, erano le undici meno venti di una sera, il nove di ottobre del sessantatré, nulla rimase, tra morti e distruzione, la vita cancellata dall'acqua della diga, il, il silenzio non più della notte ma della morte. Il sagrato, con i mattoni grigiastri di una dimora, è l'unicodi quelle ore tragiche a Faé che è frazione di Longarone e sta sulla proprietà di Giovanni Battista Protti, avvocato bellunese con studio legale a Padova. Due anni fa gli comunicarono che quelle pietre, che hanno resistito alla violenza della natura e all'ignoranza dell'uomo, non potranno resistere alle esigenze di traffico e circolazione della valle, intasata di automobili ...