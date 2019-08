Fonte : ilpost

(Di martedì 6 agosto 2019)New, la celebrestatunitense di grandi magazzini di, hal’amministrazioneper far fronte ai creditori, all’aumento degli affitti e al calo delle vendite. La decisione non era inaspettata: la crisi diera monitorata

ilpost : La catena di negozi di lusso Barneys New York ha chiesto l’amministrazione controllata - psychoqzzu : RT @Darkness: @psychoqzzu @lovegoodsbrain In Italia c'è una catena di negozi si chiama Share, vendono vestiti usati! - Darkness : @psychoqzzu @lovegoodsbrain In Italia c'è una catena di negozi si chiama Share, vendono vestiti usati! -