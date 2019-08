James – Napoli | gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa Svelato l’obiettivo di Adl

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 6 agosto 2019)– Calciomercato.com ricostruisce gliepisodi della vicenda di mercato legata al passaggio diall’obiettivo di Aurelio De Laurentiis, ecco come arrivare al colombiano Adl “Rodriguez? Ci stiamo pensando e stiamo ragionando, così come per Icardi e Lozano“. Parole e musica di Aurelio De Laurentiis che per il suocontinua a sognare un mercato in grande ed è pronto, nonostante la partita a scacchi che sta giocando con il Real Madrid, a piazzare l’affondo decisivo per regalare il trequartista colombiano a Carlo Ancelotti.” Ilalla finestra “Sì perché la notizia positiva per il club azzurro è arrivata qualche giorno fa dal presidente Enrique Cerezo dell’Atletico Madrid, primo grande rivale nella corsa al giocatore: “Rodriguez? La nostra rosa è ...

GoalItalia : James Rodriguez vuole solo il Napoli: pressioni sul Real Madrid ?????? - MatteoPedrosi : Come scritto ieri ????, tutt’altro che finita per James #Rodriguez: #Napoli ancora in piena corsa, il colombiano rest… - MatteoPedrosi : Il Tottenham non ha ancora chiuso per #LoCelso (ma Spurs avanti su tutti) e il #Napoli si iscrive alla corsa per il… -