Io e Te | Dolcenera si racconta Pierluigi Diaco | “Intervista surreale”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 6 agosto 2019)intervistaa Io e Te: “Parli da matta scocciata”ha ridato il benvenuto ai telespettatori di Io e Te che ogni giorno si riversano nel suo salotto per seguire le interviste ai vip più disparati. Quest’anno è toccato all’esuberante intervista ache si èta in un’intervista “surreale” definita così dallo stesso conduttore. La cantante ha parlato della sua infanzia svelando che “Fino a una certa età parlavo solo con alcune persone, si chiama mutismo selettivo. Facevo tutte attività solitarie che andavano ad alimentare la solitudine, ma per capire meglio ci vorrebbe un analista”., sorridendo, le ha detto di parlare come “una matta scocciata”.parla del suo fidanzato a Io e Te: “Stiamo bene, ma è un casino” Di solito i vip ...