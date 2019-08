Infedeltà emozionale | cos' è e perché può esser peggio di quella sessuale

Fonte : gqitalia

(Di martedì 6 agosto 2019) Oggi parliamo di amore e di miti che non sono tanto miti: che cos'è l'infedeltà(e perché puòdi). Sai a cosa ci riferiamo, vero? A questo punto siamo più che coscienti che il concetto di infedeltà dipende da ciascuna coppia e che, negli ultimi anni, per di più, abbiamo messo all'ordine del giorno nuovi modelli di relazioni che mettono in discussione la monogamia tradizionale dei nostri padri e nonni. Però continuiamo ae infedeli, è chiaro, e forse non nel modo che ci irrita di più. Cos'è l'infedeltà? Come si manifesta? La coppia può sopravviverle? Ne parliamo con due esperte di prima grandezza: Amparo Calandìn, la migliore psicologa di Spagna secondo i Doctoralia Awards, e la sua collega Leticia Galeon, psicologa clinica e membro del ...