India | diga viene aperta | valanga d' acqua impressionante

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 6 agosto 2019) Pina Francone Le immagini arrivano dall', dove le piogge torrenziali hanno costretto a scaricare l'accumulatasi nelladi Gangapur Una mastodonticad'liberata dall’apertura di una. Le immagini impressionanti arrivano dall', dove le piogge torrenziali che da giorni e giorni hanno colpito il Paese dell'Asia hanno provocato enormi disagi, come inondazioni e allagamenti. E una delle conseguenze sgradite del maltempo è stata anche quella di sovraccaricare d'il bacino idrico contenuto dalladi Gangapura, città nel centro dello Stato asiatico. E così le autorità locali, come riportato dal Corriere della Sera, sono state costrette a scaricare l': nel video si vede una gigantesca massa d'sollevarsi dall’apertura del canale, con un rumore assordante (al quale si aggiunge quello delle sirene) e una forza che impressiona e che ...

JTurandot : RT @LaPresse_news: La cascata d'acqua è impressionate, diga aperta in India per le piogge torrenziali - TuttoQuaNews : RT @LaPresse_news: La cascata d'acqua è impressionate, diga aperta in India per le piogge torrenziali - LaPresse_news : La cascata d'acqua è impressionate, diga aperta in India per le piogge torrenziali -