Incendi in Sardegna | allerta massima | bollino rosso per pericolo roghi

Incendi - ancora emergenza al Sud e nelle Isole : 20 roghi in Sardegna - continua l’impegno dei soccorsi in Calabria e in Sicilia : continua l’emergenza Incendi a Sud Italia e nelle Isole: in Sardegna, dove per oggi era stata diramata un’allerta arancione, sono scoppiati oltre 20 Incendi, di cui quattro hanno richiesto l’intervento degli elicotteri del Corpo forestale. Tra i quattro più vasti, il primo è scoppiato in agro di Desulo, in località C. Doi, dove è intervenuto un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Sorgono. Le operazioni di ...

Incendi in Sardegna : allerta “arancione” in quasi tutta la regione : Bollino arancione per gli Incendi in quasi tutta la Sardegna: la Protezione civile regionale ha diramato per tutta la giornata di oggi un avviso con attenzione rinforzata nel Sulcis, nel Campidano di Cagliari e Oristano, nel Nuorese e nel Logudoro. Nelle altre zone dell’Isola l’allerta è media, indicata con codice giallo. L'articolo Incendi in Sardegna: allerta “arancione” in quasi tutta la regione sembra essere il primo ...

Incendi Sardegna - vasto rogo vicino ad una statale nell’Oristanese : fiamme davanti agli automobilisti : Diversi Incendi sono divampati oggi in Sardegna, alimentati dal forte vento, e stanno vedendo impegnate le squadre della Protezione civile, i vigili del fuoco, il Corpo forestale e i volontari. L’episodio più grave a Paulilatino, nell’Oristanese, a ridosso della statale 131 – la principale arteria dell’isola – tanto che la strada è stata chiusa al traffico per una decina di minuti. Il rogo è scoppiato ...

Incendi Sardegna - prorogato lo stato di allerta : bollino arancione : Nuovo bollettino di pericolo di Incendi in Sardegna per sabato 3 agosto anche se l’allerta della protezione civile regionale passa da rosso ad arancione, almeno per quanto riguarda la Gallura. Resta alta l’attenzione anche nel Nuorese e nel sud Sardegna, Sulcis compreso. “In questo stato, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato – fa sapere la Protezione civile ...

Fuoco tattico - la tecnica usata in Sardegna per combattere gli Incendi col fuoco : Il fuoco per combattere il fuoco: l’attività, molto pericolosa e che richiede competenze di elevato livello, è stata utilizzata dal Gauf (Gruppo di analisi e uso del fuoco) per bloccare il fronte dell'incendio divampato a Maracalagonis in Sardegna. L'effettuazione del fuoco tattico ha la funzione di allargare la fascia priva di materiale combustibile bruciando il materiale combustibile adiacente a tale fascia esistente.Continua a leggere

Incendi in Sardegna - bollino arancione su gran parte dell'isola : Incendi in Sardegna, bollino arancione su gran parte dell'isola Un vasto rogo, giovedì 1 agosto, a Solanas ha danneggiato alcune abitazioni e ha portato all'evacuazione, in via precauzionale, di alcune case. Allerta per le alte temperature nella giornata del 2 agosto in quasi tutto il territorio Parole chiave: ...

Rischio Incendi in Sardegna : giornata da bollino rosso nel nordest : A causa delle alte temperature che potranno raggiungere anche i +40°C, la protezione civile regionale della Sardegna ha diramato un avviso per il pericolo di incendi, che è “alto” sulla costa nord orientale, e lo stato di attenzione (bollino arancione) per il resto dell’isola ad esclusione della costa occidentale (Sassarese e Oristanese). Emessa anche un’allerta meteo per “condizioni avverse”, in ...

Incendi in Sardegna - bollino arancione su parte dell'isola : Incendi in Sardegna, bollino arancione su parte dell'isola Un vasto rogo, giovedì 1 agosto, a Solanas ha danneggiato alcune abitazioni e ha portato all'evacuazione, in via precauzionale, di alcune case. Allerta per le alte temperature nella giornata del 2 agosto in quasi tutto il territorio Parole chiave: ...

Incendi Sardegna - fiamme a Sud dell’Isola : evacuata abitazione con 2 persone : Brucia la Sardegna interessata, nelle ultime ore, da quattro Incendi per i quali è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei. Tre roghi si sono sviluppati nel Cagliaritano: il più grave a Decimoputzu, dove i vigili del fuoco hanno evacuato un’abitazione nella quale si trovavano 2 persone. Le fiamme, dopo aver bruciato la vegetazione hanno circondato uno stabile in aperta campagna: i proprietari della casa sono stati tratti in ...

Incendi in Sardegna : casa evacuata e officina distrutta - mezzi aerei in azione : Son quattro i grossi roghi che si sono sviluppati in Sardegna nelle scorse ore. La situazione più critica si è avvenuta nel Cagliaritano, a Decimoputzu, dove i residenti di un'abitazione isolata sono stati evacuati quando le fiamme hanno raggiunto il giardino distruggendo attrezzi e mezzi. In azione elicotteri e Canadair.Continua a leggere

Incendi Sardegna : 18 roghi oggi - 4 domati con mezzi aerei : 18 Incendi sono scoppiati oggi in Sardegna e in quattro casi è stato necessario l’intervento degli elicotteri del servizio regionale coordinato dal corpo forestale. Nelle campagne di Usellus, località Pranu Argiolas, in provincia di Oristano è intervenuto un mezzo aereo proveniente dalla base di Fenosu. Il rogo ha interessato un’area agricola di circa due ettari e le operazioni sono terminate alle 14 circa. Fiamme anche nel Comune di ...

Incendi Sardegna - domani bollino arancione su gran parte dell’isola : Sardegna ancora nella morsa del caldo e degli Incendi. Come se non bastasse l’allerta per le temperature che potrebbero raggiungere i +40°C, si aggiunge anche quella degli Incendi. Proprio a causa del caldo rimane alta l’attenzione su possibili roghi. bollino arancione domani in quasi mezza Sardegna: Meilogu, Marghine, Campidano di Oristano, Marmilla, Iglesiente e Sulcis. Allerta gialla invece nel resto dell’Isola. “domani si ...

Allerta in Sardegna - caldo e temperature fino a 40 gradi : alto il pericolo Incendi : Per le giornate di domani giovedì 1 agosto e venerdì 2 agosto la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di Allerta meteo per le alte temperature in Sardegna, dove si raggiungeranno i 40 gradi. Proprio a causa del caldo rimane alta l'attenzione sugli incendi. Bollino arancione in quasi mezza isola.Continua a leggere

Incendi Sardegna - fiamme nel Sassarese : 30 ettari distrutti : Un Incendio doloso ha distrutto 30 ettari di pascolo arborato e bosco nella campagne tra Villanova Monteleone e Montresta. Sul posto sono intervenute le squadre a terra del Corpo forestale di Sassari e per domare le fiamme che rischiavano di estendersi velocemente a causa del forte vento, sono stati chiamati in azione anche due elicotteri della Forestale decollati dalle basi di Anela e di Bosa, due Canadair e il SuperPuma arrivato dalla base di ...