Incendi artici | perché sono pericolosi per il pianeta e il disastroso circolo vizioso che

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019) Glinell’Artico ardono ormai da due mesi, diffondendo il loro fumo, visibile addirittura dallo spazio, nelle città siberiane. La situazione è talmente grave che il Presidente Vladimir Putin ha inviato 2.700 vigili del fuoco militari, 10 aerei e 10 elicotteri per combattere le fiamme. Gli, senza precedenti per dimensioni e intensità, non solo minacciano l’ecosistema, ma potrebbero anche creare unche potrà solo che peggiorare gli effetti dei cambiamenti climatici e portare ancora più. È normale che ci sianonegli ecosistemi, ma non così grandi e non in grado di emettere così tanta anidride carbonica. Finora nel 2019, glihanno rilasciato oltre 140 milioni di tonnellate di CO₂, ossia la quantità emessa dal Belgio in un intero anno. Mentre glibruciano, consumano anche la torba, la biomassa degradata che conserva il ...

