In corso lo sgombero del centro sociale Xm24 a Bologna

Fonte : agi

(Di martedì 6 agosto 2019) È indall'alba in via Fioravanti 24, alla periferia di, lodelXm24, spazio pubblico autogestito che lo s25 luglio aveva ricevuto l'ordinanza di sfratto del Comune, proprietario dell'area su cui sorgeva l'ex mercato ortofrutticolo. L'intera zona è presidiata dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa: decine di attivisti sono stati allontanati, una parte è rimasta all'interno e alcuni sono riusciti a salire sul tetto, da dove sventolano bandiere e intonano slogan. In azione anche una ruspa. Lorappresenta l'epilogo di una storia cominciata 17 anni fa, quando l'amministrazione comunale concesse in via temporanea l'uso dell'edificio ad alcuni collettivi. Negli anni, gli attivisti - completati alcuni lavori - hanno organizzato tutta una serie di attività ma quando è iniziata la riqualificazione della zona è partita la ...

