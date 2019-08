Il Segreto | anticipazioni spagnole al 9 agosto | Maria incasterà Dori che voleva fermare

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 12-16 agosto 2019 : Notizia Shock per Francisca! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 12 a venerdì 16 agosto 2019: Roberto rinuncia alla proposta di Francisca per amore di Maria! Fe parte sola… Anticipazioni Il Segreto: Roberto compra la banca di Francisca e la spiazza rifiutando la sua offerta! Elsa litiga con Isaac e difende Alvaro! Fe delusa da Mauricio che non vuole partire con lei, ma restare a Puente Viejo! Dalle anteprime sulla soap iberica, trapela una settimana ...

Anticipazioni Il Segreto : Fè finge di morire per sfuggire a Faustino : La telenovela Il Segreto ha cominciato ufficialmente le sue vacanze estive ieri 5 agosto. La sospensione, proprio come Beautiful, durerà ben tre settimane e la serie iberica tornerà nella rete ammiraglia Mediaset lunedì 26 agosto, riprendendo le trame là dove erano state interrotte. L'attesa sarà lunga ma nelle puntate di fine mese e inizio settembre i colpi di scena saranno all'ordine del giorno. Grande protagonista sarà Fé che dovrà fare i ...

Il Segreto anticipazioni : ecco cosa succede a fine agosto 2019 : Terminata la breve pausa estiva che è cominciata oggi, le vicende de Il Segreto riprenderanno a fine agosto 2019. ecco quindi il nostro post che ricapitola brevemente le anticipazioni su tutto quello che succederà a Puente Viejo in quel periodo… Mauricio inscena la morte di Fe Per evitare che Faustino possa rintracciarla e portare a termine il suo omicidio, Mauricio Godoy (Mario Zorrilla) si avvarrà dell’aiuto del dottor Alvaro Fernandez ...

Anticipazioni Il Segreto : Alvaro scappa a Madrid con i soldi di Elsa : Le Anticipazioni della longeva soap opera spagnola, 'Il Segreto' rivelano che, nelle prossime puntate, sarà al centro delle trame il rapporto tra Elsa e Alvaro. La Laguna dimostrerà di non essere fortunata in tema di matrimoni e il rapporto sentimentale con il medico nasconderà delle insidie. La ragazza rimarrà sorpresa dal comportamento del Fernandez che, a poche ore dalle nozze, la lascerà. Questo gesto del dottore darà nuova linfa alle trame ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole al 9 agosto : Fernando vuole interrompere la terapia di Maria : Le puntate italiane de Il Segreto oggi 5 agosto vanno in vacanza e saranno assenti dai palinsesti di Canale 5 per ben tre settimane, ritornando in scena a partire dal 26 agosto. Gli appassionati della telenovela iberica potranno però restare informati sulle vicende dei loro personaggi preferiti grazie alle novità in arrivo dalla Spagna dove non ci sarà alcuna sospensione estiva. Al contrario, nel periodo compreso dal 5 al 9 agosto, ci saranno ...

Il Segreto - anticipazioni : l’enoteca di Fè finisce nelle mani di Prudencio : Colpo di scena in arrivo, nelle prossime puntate italiane del popolare sceneggiato iberico “Il Segreto” la cui programmazione deve ancora essere annunciata. Dagli spoiler si evince che Prudencio Ortega dopo aver smesso di stare al servizio di Francisca Montenegro, si renderà protagonista di un gesto clamoroso. Il fratello di Saul a seguito dell'improvvisa partenza di Fernando Mesia, acquisterà il negozio di Fè Perez, che nel frattempo si vedrà ...

Il Segreto anticipazioni : ecco chi acquisterà la bottega di FE : Svolta professionale per Prudencio Ortega (Josè Milan) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: il ragazzo deciderà infatti di uscire in maniera definitiva dal giogo di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) e, proprio per tale ragione, penserà di acquistare la bottega di vini che apparteneva a Fe Perez (Marta Tomasa Worner). Questo darà inizio ad una nuova storyline… Il Segreto, news: Francisca chiede a Prudencio di sorvegliare ...

Il Segreto anticipazioni puntate spagnole : a settembre salto temporale di 5 anni a Puente Viejo : In Spagna la soap Il Segreto subirà un salto temporale di 5 anni. Questo accadrà a settembre. Cambieranno i protagonisti, alcuni attori non ci saranno più ed altri arriveranno. Gli autori saranno quindi impegnati nella nuova rappresentazione della cittadina spagnola. Gli anni persi verranno raccontati o mostrati con opportuni flashback. Non tutto è stato svelato, probabilmente c'è ancora tanto da lavorare per riunire la trama. Francisca e ...

Anticipazioni Il Segreto settembre : Emilia e Alfonso torneranno dopo 5 anni di assenza : Il mese di settembre sarà portatore di incredibili notizie nelle trame spagnole de Il Segreto. A partire dalla nuova stagione della telenovela, infatti, numerosi personaggi usciranno di scena mentre altri vi faranno ritorno. Sarà proprio questo il caso di Emilia Ulloa e Alfonso Castaneda, che si rivedranno a Puente Viejo dopo una lunga assenza durata circa cinque anni, necessaria per evitare l'arresto dopo l'uccisione del Generale Perez. Ciò ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Maria apprende che Dori è un'assassina : Torna lo spazio dedicato a Il Segreto, trasmessa in Italia su Canale 5 e tra le soap opera di maggiore successo. Gli spoiler degli episodi spagnoli trasmessi dal 5 al 9 agosto svelano che Maria Castaneda farà una tremenda scoperta su Dori Vilches. La madre di Esperanza, infatti, apprenderà il passato dell'infermiera all'interno di un manicomio. Il Segreto: Maria indaga su Dori Le nuove anticipazioni de Il Segreto sugli episodi spagnoli in ...

Il Segreto anticipazioni : ALVARO abbandona ELSA a poche ore dalle nozze! : Se c’è una cosa in cui ELSA Laguna (Alejandra Meco) non è fortunata sono i matrimoni. Nelle puntate italiane de Il Segreto (che, ve lo ricordiamo, riprenderanno con tutta probabilità lunedì 26 agosto), la ragazza verrà infatti lasciata dal dottor ALVARO Fernandez (Alessandro Bruni) a poche ore dalle loro nozze. Tutto ciò darà inevitabilmente uno scossone alla storyline della telenovela iberica… Il Segreto, trame: il sodalizio tra Antolina ...

Anticipazioni Il Segreto - puntata 2 agosto : nuova scenata di gelosia di Antolina ad Isaac : Canale 5 trasmetterà oggi 2 agosto l'ultima puntata de Il Segreto prima della pausa estiva. A partire da lunedì 5 agosto, infatti, la telenovela spagnola andrà ufficialmente in vacanza, proprio come accadrà per la soap americana Beautiful. Al posto delle vicende di Puente Viejo troverà spazio Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, che così raddoppierà lo spazio a lei dedicato. Per ritrovare Il Segreto nel palinsesto ammiraglio Mediaset, i ...