Il reddito di cittadinanza ha i mesi contati?

reddito di cittadinanza - truffe : otto denunciati in provincia di Imperia : Individuati i primi "furbetti" del Reddito di cittadinanza, in Liguria. In provincia di Imperia sono scattate otto denunce da parte del Nucleo Ispettorato del Lavoro, per truffa e tentata truffa ai danni dello Stato. Gli accusati, quattro lavoratori e quattro datori di lavoro, dovranno rispondere in merito alla violazione della normativa che regola il Reddito di cittadinanza. denunciati lavoratori e datori di lavoro Tra i denunciati, c'è una ...

Imperia - percepivano il reddito di cittadinanza ma lavoravano in nero : otto denunciati. Erano impiegati nei settori turistico e dell’edilizia : lavoravano senza contratto, “in nero”, nel settore turistico-ricettivo o in quello dell’edilizia, e intanto percepivano il reddito di cittadinanza. Per questo otto persone, quattro dipendenti e quattro datori di lavoro, sono finite sotto indagine con l’accusa, a vario titolo, di violazione della normativa sul reddito, truffa o tentata truffa in concorso ai danni dello Stato. A smascherare “i furbetti” i ...

Prestito personale con reddito di cittadinanza o cessione del quinto : guida : Prestito personale con reddito di cittadinanza o cessione del quinto: guida I beneficiari del reddito di cittadinanza o della Pensione di cittadinanza hanno la possibilità di richiedere un Prestito, magari agendo tramite la cessione del quinto della prestazione? La risposta sembrerebbe quasi scontata, sebbene comunque ci sia un’alternativa valida alla quale ci si può aggrappare. Certamente non parliamo di grandi somme, ma per piccoli ...

Il cellulare sì - la pay tv no : come si può spendere il reddito di cittadinanza : Anche se il sussidio è attivo ormai da diversi mesi, tra i percettori del reddito c'è ancora incertezza sul come è lecito...

Litigano il reddito di cittadinanza : spinge il fratello contro la finestra e lo ferisce : L'Inps aveva consegnato ai due fratelli una sola card, in quanto conviventi, ma da settimane i due erano in conflitto per la...

Fratelli litigano per il reddito di cittadinanza : un ferito e un arrestato : Luca Sablone I due discutevano quotidianamente: un 43enne è stato arrestato per lesioni personali aggravate. Il più grande ferito dalla rottura del vetro Una storia che ha dell'incredibile quella verificatasi ad Acireale, in provincia di Catania, dove due Fratelli sono arrivati alle mani per una divergenza di vedute sulla gestione dell'importo del reddito di cittadinanza. Entrambi disoccupati, vivevano nella stessa casa e avevano ...

Pensioni Quota 100 e reddito di cittadinanza - FI : ‘Da tagliare per ciò che serve al Paese’ : Il partito di Silvio Berlusconi ancora all’attacco del governo gialloverde sul fisco, sulle Pensioni e sul Reddito di cittadinanza. A criticare duramente le politiche economiche dell’esecutivo M5s-Lega guidato dal premier Giuseppe Conte sono due autorevoli esponenti di Forza Italia: Renato Brunetta e Anna Maria Bernini, rispettivamente responsabile economico del partito e presidente del gruppo parlamentare degli azzurri al Senato della ...

reddito di cittadinanza - 185 furbetti individuati dall’Ispettorato del lavoro : Nella prima fase di attuazione del Reddito di cittadinanza, entrato in vigore a fine marzo, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha individuato 185 percettori indebiti dell’assegno. Oggi in provincia di Cosenza la Guardia di Finanza ha denunciato otto persone per il reato di intermediazione illecita di manodopera (caporalato), lavoro nero e truffa ai danni dello Stato per indebita percezione del Reddito di cittadinanza. I caporali rischiano da uno ...

Sud : Musumeci - 'serve strategia - no reddito di cittadinanza' : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) - "Il Sud non ha bisogno soltanto di spendere per la manutenzione e l’ammodernamento di una strada. Ci vuole un’ampia strategia. Ma quando Toninelli dice che del ponte sullo Stretto non se ne parla neppure, quando la strada che dovrebbe collegare il Tirreno col Canale di

reddito DI CITTADINANZA/ Il vero risultato raggiungibile per i navigator : REDDITO di CITTADINANZA: nel giorno in cui l'Istat comunicava i dati sul mercato del lavoro, a Roma Parisi e Di Maio hanno incontrato i futuri navigator