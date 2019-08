Il progetto che ascolta la voce del mare per salvare i suoi coralli

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 6 agosto 2019) Francesca Bernasconi Ilpunta a registrare iprodotti nei fondali marini delle Maldive, per capire le zone più a rischio, dove intervenire urgentemente La barrierana sta morendo. Le sue cattive condizioni sono note ormai da tempo e gli ultimi studi, condotti dal Centro di eccellenza dell'Università Bicocca di Milano, confermano che in alcune zone, la mortalià deiha raggiunto il 60% e, in alcuni casi, addirittura il 100%. Ma ora non sono solo i dati dei ricercatori a documentare la drammatica situazione dei fondali marini. Il, infatti, inizia a far sentire anche la sua. E lo fa grazie a unlanciato da Bacardì, in collaborazione con MaRHE, che intende "re il suono del" delle Maldive, per capire in quale zone bisogna intervenire con maggiore urgenza. "Nell’acqua di, i segnali acustici viaggiano con maggiore ...

virginiaraggi : Nuova luce per Castel Sant’Angelo. 220 nuovi proiettori che ne esaltano bellezza architettonica e importanza. Il pr… - fattoquotidiano : Tav, Morani (Pd) vs Giarrusso (M5s): “Grazie a Renzi progetto migliore. E si farà”. “C’è un limite alle balle che s… - Comincini : Oggi per #PizzAut è davvero un giorno speciale: questa mattina viene posata la prima pietra di quella che sarà la p… -