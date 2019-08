Il nuovo trailer di Borderlands 3 ci presenta il personaggio di Amara

I giochi di Sega Mega Drive Mini in un nuovo nostalgico trailer : Manca poco più di un mese al lancio del Sega Genesis Mini in Nord America, quindi Sega ha deciso di pubblicizzare la sua nuova console retrò con un nuovo trailer. Questo video fa leva sulla nostalgia che molti fan hanno per la storica macchina, in quanto mette in mostra il classico logo Sega, la console accuratamente ricreata e molti dei giochi che saranno disponibili.Dopo alcune immagini di Sega Genesis Mini, il video si focalizza sui 42 giochi ...

«Vivere» : il trailer del nuovo film di Francesca Archibugi in anteprima : Vivere: il nuovo film di Francesca ArchibugiVivere: il nuovo film di Francesca ArchibugiVivere: il nuovo film di Francesca ArchibugiVivere: il nuovo film di Francesca ArchibugiVivere: il nuovo film di Francesca ArchibugiLa fragilità di una famiglia, la voglia di librarsi sopra i problemi e le incomprensioni come una piuma, libera e leggera. Vivere, il nuovo film diretto da Francesca Archibugi che sarà presentato in anteprima al Festival di ...

Il nuovo trailer di Mortal Kombat 11 svela il letale Nightwolf : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno pubblicato oggi un nuovo trailer di gioco di Mortal Kombat 11 con protagonista Nightwolf, il prossimo personaggio giocabile, disponibile dal 13 agosto come parte del periodo di accesso anticipato per i possessori del Kombat Pack.Nightwolf, in origine Grey Cloud, è un guerriero feroce e valoroso che combatte il male ed è stato scelto dal Grande Spirito per diventare il protettore ...

Spiritfarer si mostra in un nuovo nuovo trailer : Thunder Lotus, creatore di intriganti giochi indipendenti con grafiche disegnate a meno, oggi ha pubblicato un Nuovo trailer per il suo Nuovo prodotto Spiritfarer. Il trailer fornisce una visione approfondita della relazione tra la protagonista Stella e gli spiriti passeggeri che incontrerà. I temi sono l’amicizia, sviluppare una relazione con i defunti per poi accompagnarli nell’aldilà. I giocatori ...

The Surge 2 impara da Dark Souls nel nuovo trailer di gameplay : Intenso e spettacolare. Così si può definire il nuovo filmato di The Surge 2, pubblicato pochi minuti fa dal publisher Focus Home Interactive. Un trailer di gameplay che si focalizza sul sequel dell'actionRPG realizzato dai ragazzi di Deck13 e che tanto deve alla saga ruolistica di Dark Souls. I tre giochi cult della From Software di Hidetaka Miyazaki hanno fatto scuola, e il team tedesco ha voluto emulare la stessa esperienza Soulslike ...

«Peaky Blinders 5» : nel trailer Tommy ha un nuovo avversario : «C’è Dio, e poi ci sono i Peaky Blinders», afferma Tommy Shelby nel primo trailer della stagione 5 della serie di Steven Knight. Non c’è ancora una data di uscita per i nuovi episodi, ma la BBC One ha appena rilasciato una prima anticipazione della prossima stagione: i video comincia proprio con la voce fuori campo di Tommy, il gangster allevato a Birmingham diventato membro del Parlamento. Stando alle prime ...

The Surge 2 – Fatevi strada a Jericho City nel nuovo gameplay trailer : The Surge 2, il sequel dell’action-RPG di Deck13 e Focus Home Interactive, regalerà ai giocatori smembramenti senza compromessi e combattimenti dinamici su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 24 settembre. Nel trailer rilasciato oggi si scopriranno nuove armi, ambientazioni, nemici, enormi boss e nuove mosse che renderanno più avvincente il sistema di combattimento. Ci saranno ancora più sfide da ...

Persona 5 Royal si mostra in un nuovo trailer : Persona 5 Royal ci presenta un nuovo trailer nel quale possiamo vedere in azione il Personaggio di Morgana, comandante in seconda dei Phantom of Thieves of Hearts, e anche il suo nuovo Persona Diego.Come possiamo vedere dalle immagini, il filmato è disponibile solamente in giapponese ma possiamo comunque apprezzare le interessanti sequenze di combattimento dal dinamismo spettacolare.Persona 5 The Royal è la riedizione del celebre JRPG lanciato ...

Il nuovo trailer di Borderlands 3 ci presenta il personaggio di Zane : Manca ancora un po' di tempo all'uscita di Borderlands 3, ma Gearbox ha deciso di presentarci uno dei personaggi del gioco con un nuovo trailer. Si tratta del personaggio di Zane. Nella descrizione ufficiale del trailer leggiamo:"Vieni a conoscere Zane, un sicario della corporazione a un passo dalla pensione, con i suoi anni di spionaggio sul groppone e il gadget giusto sempre ben nascosto nella manica". Leggi altro...

Il nuovo trailer di Death Stranding ci presenta Heartman - un uomo che vive 21 minuti alla volta : Se non vedete l'ora di mettere le mani su Death Stranding dovete sapere che un nuovo trailer del gioco è ora disponibile e ci permette di conoscere in dettaglio Heartman, un personaggio già intravisto e di cui si è già parlato caratterizzato da una peculiarità non da poco.Heartman è uno scienziato facente parte del gruppo di ricerca BRIDGES, gruppo per il quale lavora anche Sam. La particolarità di Heartman è che è costretto a vivere a ...