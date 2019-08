Il New York Times cambia  il titolo di apertura su Trump dopo le proteste dei lettori

La catena di negozi di lusso Barneys New York ha chiesto l’amministrazione controllata : Barneys New York, la celebre catena statunitense di grandi magazzini di lusso, ha chiesto l’amministrazione controllata per far fronte ai creditori, all’aumento degli affitti e al calo delle vendite. La decisione non era inaspettata: la crisi di Barneys era monitorata

La Borsa di New York oggi ha avuto il suo giorno peggiore del 2019 - per via delle tensioni tra Cina e Stati Uniti : La Borsa di New York ha avuto la sua giornata peggiore del 2019 per via delle rinnovate tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina, al centro di una lunga e dura guerra commerciale: l’indice del Dow Jones ha chiuso

Val Kilmer a un evento a New York - “Iceman” torna in pubblico dopo la battaglia contro il cancro : dopo la lunga battaglia contro il cancro alla gola, Val Kilmer è ufficialmente tornato ai suoi impegni professionali. L’attore che tornerà a vestire i panni di Iceman nel sequel di Top Gun, è stato tra i relatori del Novus Summit di New York. Kilmer è stato premiato per il suo impegno con la Fondazione TwainMania.Continua a leggere

New York per principianti : come organizzare il primo viaggio : Empire State Building Statua della Libertà Central Park Bryant ParkHigh Line National September 11 Memorial & MuseumWall StreetRoosvelt IslandBrooklyn e DumboChelsea MarketCi siamo: la valigia è pronta (siate pronti ad affrontare tutte le temperature), il passaporto ed ESTA sono entrambi validi e i dollari sono in borsa, il volo intercontinentale non ci spaventa, New York, insomma, ci aspetta. Se è la prima volta che visitate la Grande Mela ...

L’arte povera sbarca a Cagliari direttamente da New York : Quindici eccezionali opere dell'Arte povera in mostra fino all'8 dicembre direttamente dalla collezione americana di Nancy Olnick e Giorgio Spanu

GANGS OF New YORK/ Video - film su Rai Movie : 'Un capolavoro a metà' - oggi - 3 agosto - : GANGS of New YORK in onda mercoledì 3 agosto alle ore 21,10 su Rai Movie. Nel cast Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Daniel Day-Lewis, Liam Neeson

Emily Ratajkowski a spasso con il cane a New York - : Ludovica Marchese Emily Ratajkowski fa una passeggiata per le strade di New York in compagnia del suo cucciolo Colombo. La scelta ricade su un outfit casual ma sensuale al punto giusto Portare a spasso Fido è sinonimo di vestirsi come capita? Bene, la risposta è no nel modo più assoluto. Infatti, non si sa mai chi si potrebbe incontrare – la suocera, la collega più odiosa al mondo, il proprio ex e tanti altri individui non graditi – ...

“Un giorno di pioggia a New York” - Woody Allen torna romantico : C'è la Grande Mela, Manhattan, c'è l'amore, i giovani protagonisti, il cinema e l'intreccio sofisticato. Woody Allen torna alla commedia romantica con il suo prossimo film "Un giorno di pioggia a New York", dal 10 ottobre al cinema (distribuito da Lucky Red), di cui è stato diffuso il trailer. Sullo sfondo di una poetica New York, due giovani fidanzatini del college, Gatsby e Ashleigh, arrivano per trascorrere un weekend di coppia, ma i loro ...

Clima - il summit di New York ha un’agenda nobile. Ma la realtà è molto diversa : Il prossimo 23 settembre, a New York, si terrà un importante evento, dove le Nazioni Unite si riuniranno per fare il punto della situazione sullo stato dei cambiamenti Climatici e su alcuni temi programmatici da sviluppare per tentare di limitare l’impatto antropico sull’evoluzione di tali cambiamenti. In questo summit, condensato in una sola giornata e qui mi pare davvero che il tempo a disposizione sia davvero pochino, il segretario generale ...

NBC e il New York Times dicono che è morto Hamza bin Laden - uno dei figli di Osama bin Laden : È morto Hamza bin Laden, uno dei figli di Osama bin Laden, il leader di al Qaida ucciso nel 2011: lo dicono NBC e il New York Times, che citano come fonti diversi funzionari statunitensi. Il governo degli Stati Uniti avrebbe

LETTURE/ Travet - mendicanti e musicisti : l'anima di New York viaggia sottoterra : L'abbiamo vista mille volte al cinema, ma cosa vuol dire viverla davvero? Alla metropolitana di New York è dedicato l'ultimo libro di Maurizio Maniscalco

Lo stato di New York ha depenalizzato il possesso di piccole quantità di marijuana a scopi ricreativi : Il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo ha firmato una legge per depenalizzato il possesso di piccole quantità di marijuana a scopi ricreativi, che finora poteva portare a una pena detentiva. D’ora in avanti comporterà solo il pagamento

New York - al MoMa i pezzi tutti italiani selezionati da Fattobene : Il MoMa ha scelto. Quasi 150 oggetti italiani - tutti ancora in produzione – partono per New York: saranno protagonisti dal 7 agosto al 29 settembre del temporary shop aperto dal MoMa a Soho, all’81 di Spring Street, e online allo store.MoMa.org. selezionati da Fattobene, l’archivio di oggetti made in Italy voluto da Anna Lagorio, giornalista, e Alex Carnevali, fotografo, sono pezzi che esistono da generazioni e che ...

Friends - per i 25 anni in arrivo uno spazio pop-up a New York : Il 24 settembre 1994, quindi quasi esattamente 25 anni fa, sulla televisione americana debutta la sitcom destinata a diventare uno dei più grandi successi televisivi della storia: Friends. La serie comica, incentrata appunto sulle vicende di sei amici newyorchesi, ha infranto record di spettatori, ha lanciato la carriera dei suoi protagonisti (Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer) e ancora ...