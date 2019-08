Il mistero del Brusio di Taos | lo strano fenomeno che sta facendo “impazzire” il mondo

Il mistero dietro l’architettura dell’impero Maya : Il mistero dietro l’architettura dell’impero Maya Molte grandi civiltà sono andate avanti nel tempo, e tra loro c’erano gli antichi Maya dello Yucatan. I resti del mondo antico che conoscevano rimangono misteriosi ancora oggi. Molti i segreti che circondano queste civiltà e molte sono le idee sbagliate che ne tempo ci siamo fatti sul loro… L'articolo Il mistero dietro l’architettura dell’impero Maya proviene ...

Il mistero del papiro di Basilea : Risolto il mistero del papiro di Basilea Sin dal XVI secolo, Basilea ospita un misterioso papiro. Con la scrittura speculare su entrambi i lati, ha sconcertato generazioni di ricercatori. Un gruppo di ricerca dell’Università di Basilea ha ora scoperto che si tratta di un documento medico sconosciuto della tarda antichità. Il testo è stato probabilmente… L'articolo Il mistero del papiro di Basilea proviene da Nuovo Universo.

Kate Middleton - il mistero della nemica Rose Hanbury : che fine ha fatto? : Che fine ha fatto Rose Hanbury? L’ex amica (e oggi nemica) di Kate Middleton è misteriosamente scomparsa e nessuno sa darsi una spiegazione. Ma andiamo con ordine: qualche mese fa Rose, ex modella e moglie di David Rocksavage, il potente marchese di Cholmondeley, era finita sulle prime pagine di tutti i tabloid, indicata come la nuova rivale di Kate. Le due sono amiche da anni, ma ultimamente i rapporti si sarebbero incrinati a causa della ...

Accadde oggi : nel 1962 morì Marilyn Monroe - le vere cause del suo decesso sono ancora avvolte dal mistero : 57 anni fa uno dei personaggi più celebri di Hollywood, icona di bellezza, ci lasciò in circostanze ancora da chiarire. Si chiamava Norma Jeane Baker, ma tutti la conoscevano come Marilyn Monroe. Durante la notte tra il 4 e il 5 agosto del 1962 il suo corpo ormai privo di vita, e che aveva fatto sognare generazioni di uomini, fu trovato nudo ed abbandonato in una stanza del suo appartamento a Brentwood, in California. Secondo l’autopsia la causa ...

Cerciello - il mistero delle telefonate prima di incontrare i killer : Mentre di certo rimarranno in carcere per tutta l?estate Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, i due americani accusati dell?omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, le indagini...

Anticipazioni Un Posto al Sole : Mia e Alex - s'infittisce il mistero del padre : La stagione 2018/2019 di Un Posto al Sole sta per concludersi, ma già si inizia a parlare della nuova che partirà lunedì 26 agosto dopo solo due settimane di pausa. Ludovica Nasti è stata confermata come parte integrante del cast della prossima edizione durante la quale, a quanto pare, Mia e la sorella Alex saranno al centro di numerose vicende dopo essersi trasferite alla terrazza. Sembra, infatti, che entrambe nascondano un passato oscuro che ...

Ekaterina Karaglanova e il mistero della valigia : fermato l’ex : Si tratta di femminicidio. Ekaterina Karaglanova è stata uccisa dall’ex fidanzato. Il corpo dell’influencer di soli 24 anni era stato

Squalo fermentato : risolto il mistero di uno tra i 10 cibi più puzzolenti del mondo : Lo Squalo fermentato è uno dei dieci cibi più puzzolenti del mondo: si chiama hákarl e in Islanda e in Groenlandia ha un nutrito gruppo di estimatori. Ma, si sa, i gusti sono gusti: lo chef Anthony Bourdain lo definì «la cosa peggiore, più disgustosa e terribile da degustare», mentre il collega Gordon Ramsay sarebbe addirittura corso in bagno dopo l'assaggio. Ma da cosa dipende il suo odore di ammoniaca e ...

Il mistero di Serena Mollicone : 5 persone della caserma di Arce rinviate a giudizio : Un mistero lungo 18 anni, che ha riempito le pagine dei giornali e i servizi dei programmi di cronaca nera, che però ha conosciuto negli ultimi giorni una svolta imprevista, culminata con la richiesta di rinvio a giudizio per 5 imputati, resa nota oggi dalla procura di Cassino. Per l’omicidio della giovane ciociara sono state rinviate a giudizio persone legate alla caserma di Arce. Le convinzioni dell’accusa sulla morte della giovane Serena: ...

Carabiniere ucciso - il misterioso "omissis" su Sergio Brugiatelli : l'uomo al centro del mistero : Nel corso della conferenza stampa dell'Arma dei carabinieri sulla morte di Mario Cerciello Rega, il generale Francesco Gargaro ha affermato: "Spero di non sentire più la parola mistero o ombre". Certo è che su quanto accaduto quella maledetta notte, in cui i due americani hanno spezzato la vita del

L’arca dell’alleanza e il suo mistero : L’arca dell’alleanza e il suo mistero tenuto nascosto Fra tutti i tesori venerati dagli antichi Israeliti il più importante era l’arca dell’alleanza Si ritiene che l’arca dell’alleanza contenga dei segreti che in pochi conoscono. La cassa- circa 120 cm di lunghezza era stata realizzata in Oro per volere di Mosè. Sul robusto coperchio dorato stavano […] L'articolo L’arca dell’alleanza e il ...

Il mistero dell’uomo dal costume blu : ricerche serrate della Guardia Costiera - ma non c’è nessuna denuncia di scomparsa : Nel tardo pomeriggio di ieri, soprattutto a causa dell’improvviso peggioramento delle condizioni meteo, si sono registrate numerose richieste di intervento alla sala operativa della Capitaneria di porto di Gaeta, per diportisti e bagnanti in difficoltà in mare e sulle spiagge di tutto il litorale pontino. E’ quanto riferisce una nota della Guardia Costiera che evidenza, in particolare, la telefonata dell’assistente bagnanti ...

Lenola - il mistero dell'albero che cresce senza terra sul marmo della Basilica. : Se uno non lo potesse vedere con i propri occhi, non riuscerebbe a crederci. Un vero e proprio mistero. C'è un cipresso senza le radici, che cresce sul marmo: un mistero inspiegabile, che...