Il Ministro Costa | Il figlio di Salvini sulla moto d' acqua della Polizia è un reato

Tav - intervista al Ministro Sergio Costa : “Progetto rischioso - ma deciderà il Parlamento” : Il ministro dell'Ambiente Segio Costa è intervenuto nella redazione di Fanpage.it su diversi dossier, tra cui la realizzazione della Tav: "Ho fatto presente sin dall'inizio che scavare per 20 anni in un territorio come la Val di Susa con un'alta vena amiantifera è rischioso. deciderà il parlamento, che sia una posizione o l'altra bisogna sempre rispettarlo".Continua a leggere

Terra dei fuochi - Costa : “Ognuno ha fatto il suo tranne il Ministro dell’Interno” : “Io ho fatto tutto quello che dovevo fare. E non solamente io. Nel novembre 2018 è stata istituita una cabina di regia per prevenire questo odioso fenomeno dei rifiuti tossici, e ad oggi ognuno ha fatto il suo, tranne il ministro dell’Interno”. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, a proposito di quanto sta avvenendo nella Terra dei fuochi. Secondo Costa, Salvini si sarebbe dovuto ...

Legambiente : Goletta verde ad Acciaroli - a bordo anche il Ministro Costa : La Goletta verde di Legambiente approda oggi ad Acciaroli per la seconda tappa della Campania. Oggi pomeriggio, al porto turistico, arriverà il Ministro all’Ambiente Sergio Costa per un’uscita in barca con l’equipaggio di Goletta verde, il sindaco di Acciaroli, Stefano Pisani, e alcune associazioni di pescatori che chiedono l’istituzione dell’Area Marina Protetta Torre La Punta tra Pioppi ed Acciaroli. L'articolo ...

L’appello del Ministro Costa : “Non ammazzate l’orso Papillon” : “Non ammazzate l’orso Papillon“: è l’appello del Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ospite di Studio 24 su Rainews 24, tornato a invocare la salvezza per il plantigrado in fuga nei boschi del Trentino. “La provincia autonoma di Trento, per il suo statuto speciale ha una legittimità a determinate scelte. Io non solo le sto osservando, in termini di carta bollata e anche reagendo davanti al Consiglio di ...

Orso M49 - il Ministro Costa a Sky Tg24 : “Non ammazzatelo” : Orso M49, il ministro Costa a Sky Tg24: “Non ammazzatelo” Il ministro dell’Ambiente entra nel dibattito sulla pericolosità dell’Orso M49, dopo la sua fuga dal centro Casteller di Trento, e dichiara: "Non merita di essere ucciso” Parole chiave: ...

Lo scandalo sessuale di Epstein travolge Acosta. Si dimette il Ministro del lavoro di Trump : Il ministro del lavoro dell’amministrazione Trump, Alex Acosta, si è dimesso dopo essere stato coinvolto nello scandalo sessuale che ha travolto il magnate Jeffrey Epstein. Le accuse mosse ad Acosta sono quelle di non aver gestito nella maniera appropriata alcuni casi di reati sessuali compiuti da Epstein e altri ricchi uomini di affari. I fatti si riferiscono a una decina di anni fa quando Acosta era procuratore federale in ...

Alexander Acosta si è dimesso da Ministro del Lavoro degli Stati Uniti dopo le polemiche per il caso Jeffrey Epstein : Alex Acosta si è dimesso da segretario statunitense del Lavoro dopo l’apertura di una nuova indagine su Jeffrey Epstein, un famoso finanziere miliardario arrestato lunedì con l’accusa di traffico sessuale e associazione a delinquere finalizzata al traffico sessuale. Da giorni Acosta

Sardegna - corruzione per l’ampliamento di alcuni hotel di lusso in Costa Smeralda : a processo l’ex Ministro Franco Carraro : È stato rinviato a giudizio con l’accusa di concorso in corruzione l’ex ministro e senatore di Forza Italia Franco Carraro nell’ambito della maxi inchiesta giudiziaria sui presunti abusi edilizi commessi in Costa Smeralda, in Sardegna. Al centro del processo ci sono infatti le licenze di concessione edilizia per ampliamenti ai noti alberghi di lusso Romazzino, Pitrizza e Cervo che la società Sardegna resorts avrebbe ottenuto ...

Rifiuti a Roma - Ministro Costa : "Regione aumenterà giorni raccolta” : Rifiuti a Roma, ministro Costa: "Regione aumenterà giorni raccolta” Il titolare del dicastero dell’Ambiente ha incontrato oggi la sindaca Virginia Raggi, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e la prefetta della Capitale Gerarda Pantalone. “I Rifiuti a terra non rimarranno”, ha assicurato il ...

Il Ministro Costa a Zingaretti e Raggi : "Basta con i litigi sui rifiuti di Roma" : “Dobbiamo andare oltre la sterile polemica politica e risolvere il problema dei troppi rifiuti a terra. Possiamo pensare che i controlli li facciano le parti politiche? In riunione suggerirò di lasciare spazio ai tecnici, ossia di fare effettuare le verifiche all’agenzia regionale Arpa e all’Ispra, che dipende dal mio ministero. Organi terzi, che potranno dare consigli ai soggetti coinvolti”. Così il ...

Rifiuti a Roma - Ministro Costa : “Spero che il problema si risolva in meno di 20 giorni” : “Mi auguro che il problema si risolva anche in meno di di 20 giorni“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa a Centocittà su Radiouno, riferendosi alla situazione dei Rifiuti a Roma. Ieri, il Ministro ha incontrato rappresentanti di Regione e Comune con cui, ha spiegato, “abbiamo messo a punto una road map. Abbiamo chiesto di far lavorare di più gli impianti, e al comune di Roma, di fare altrettanto con ...

Rifiuti Roma - faccia a faccia Costa-Raggi. Ministro Ambiente : “Regione si adoperi - valutiamo impianti fuori dal Lazio” : Incontro tra Sergio Costa e Virginia Raggi sul tema dei Rifiuti a Roma, dopo la lettera inviata dal Dipartimento dell’Ambiente dell’amministrazione capitolina al ministero guidato dall’ex generale dei carabinieri. “Un incontro proficuo”, lo ha definito Costa in una nota spiegando che durante il faccia a faccia è stato “delineato un piano d’azione in vari step, che potrà consentire di affrontare la situazione ...

Clima - Ministro Costa : “Aiutare i Paesi colpiti da desertificazione” : “Sono 135 milioni le persone che da qui al 2025 migreranno dai Paesi colpiti dalla desertificazione, ingrossando i fenomeni migratori di cui si parla ormai tutti i giorni. Con Ibrahim Thiaw, segretario esecutivo della Convenzione contro la desertificazione nel mondo, abbiamo discusso e ci siamo confrontati sulla comune priorità di aiutare i Paesi maggiormente colpiti dalla desertificazione. E di farlo coniugando anche la preservazione ...

L’orso M49 non si tocca (per ora) - parola di Ministro Costa : perché c’è chi vuole catturarlo : L'orso M49 non si tocca, niente cattura e niente abbattimento. Il ministro Sergio Costa fa chiarezza sulla situazione relativa all'orso M49 che il presidente della Presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, vorrebbe catturare. Capiamo insieme cosa sta succedendo e quale potrebbe essere il destino dell'orso M49.Continua a leggere