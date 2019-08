Il disegno dietro le stragi americane

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 6 agosto 2019) Roma. E’ possibile vedere unnelleche avvengono in America e – per quanto possano sembrare indecifrabili – adesso gli esperti sostengono di capire la direzione che gli sparatori hanno imboccato. In meno di una settimana, tra domenica 28 luglio e sabato 3 agosto, ci sono stati tre di

sempregiusto : RT @luisabetti: @lauraboldrini @SimoPillon Trattare il caso di Bibbiano in maniera strumentale e nascondersi dietro una indagine in corso c… - TerlizziGerardo : RT @angelo_ra_: Gli abbiamo rotto i piani sull'immigrazione dietro la furia Ue c'è soprattutto questo Respingendo le ONG #Salvini ha fatto… - ZetaInes : RT @luisabetti: @lauraboldrini @SimoPillon Trattare il caso di Bibbiano in maniera strumentale e nascondersi dietro una indagine in corso c… -