Il “decreto sicurezza bis” è legge

Fonte : wired

(Di martedì 6 agosto 2019) Il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e il ministro dell’Interno Matteo Salvini (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Lunedì 5 agosto il Senato ha approvato con 160 voti favorevoli, 57 contrari e 21 astenuti ilbis, il provvedimento voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini che limita il soccorso in mare e inasprisce, tra l’altro, alcune pene per reati legati alle manifestazioni pubbliche. Ilbis, che si richiama esplicitamente al, era entrato in vigore lo scorso 11 giugno e doveva essere convertito inentro 60 giorni dal parlamento. La Camera lo aveva già approvato a fine luglio. Come già successo in altre occasioni, il governo aveva deciso di mettere la fiducia sul. Se non fosse stato approvato, l’atto non avrebbe più avuto nessuna efficacia e il governo sarebbe ...

