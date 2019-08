Il Cio contro la riforma del Coni è ufficiale | l’Italia rischia Milano-Cortina e di

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Agosto : Il leader del CarrocCio apre la campagna contro la mala politica del Mezzogiorno - ma poi si riempie di impresentabili pieni di guai con la giustizia : Tutti al mare Il beach tour di Matteo: pulirà le spiagge dai suoi indagati? Cazzaro verde – Il ministro dell’Interno girerà il Sud per cacciare i ladri. Ma da Roma in giù la Lega ha Fatto il pieno di impresentabili di Tommaso Rodano Brigante e mezzo di Marco Travaglio Ieri, con la fiducia all’orribile decreto Sicurezza-bis, i 5Stelle hanno pagato l’ultima cambiale a Salvini. Se sia l’ultima in ordine di tempo o in assoluto, lo ...

CalCiomercato - le ultime : Balotelli ancora ‘rossonero’ - offerta con doppia contropartita della Juve per Pogba : L’attaccante Coutinho non ha intenzione di accettare una squadra rivale del Liverpool, a confermarlo è il suo agente Kia Joorabchian, interrogato sul futuro del brasiliano. “Sarebbe molto difficile per Philippe giocare per uno dei rivali del Liverpool, perche’ e’ rimasto molto attaccato alla sua ex squadra – ha detto Joorabchian -, di cui conserva ricordi fantastici. Ogni volta che ne abbiamo parlato, mi ha ...

Trump dopo le stragi in Texas e Ohio : «Più controlli sul commerCio di armi» L’odio etnico dei nuovi terroristi Usa : Il presidente chiede azioni su due fronti: il commercio delle armi (ma non aspecifica quali) e l’immigrazione. Il Messico minaccia di presentare denuncia per terrorismo

Trump dopo le stragi in Texas e Ohio : «Più controlli sul commerCio di armi» : Il presidente chiede azioni su due fronti: il commercio delle armi (ma non aspecifica quali) e l’immigrazione. Il Messico minaccia di presentare denuncia per terrorismo

Don Ciotti contro il dl Sicurezza Bis : "Non votatelo - è una aberrazione giuridica" : Sceglie di prendere posizione in video don Luigi Ciotti contro il decreto Sicurezza che arriva lunedì 5 agosto in aula al Senato. Il fondatore dell’associazione Libera definisce il testo voluto fortemente da Matteo Salvini una “aberrazione giuridica”. E spiega: “Essendo già enorme il potere del ministro dell’Interno in materia di immigrazione, questa estensione rappresenta una invasione di campo, una ...

Laura Ravetto - sfogo brutale contro i traditori di Silvio Berlusconi : "Mi rompo i c*** e facCio i nomi" : E all'improvviso, piove su Twitter il brutale sfogo di Laura Ravetto. In questi giorni convulsi per Forza Italia, con lo strappo di Giovanni Toti e il malessere di Mara Carfagna, con Silvio Berlusconi accerchiato, la deputata si spende in un durissimo messaggio, assai allusivo e sibillino, postato s

CalCiomercato 4 agosto domenica : Inter-Icardi - muro contro muro. Roma-Higuain - non è finita : Calciomercato 4 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 4 agosto. INTER– muro contro muro di Icardi. L’attaccante argentino avrebbe espresso il suo desiderio di restare in nerazzurro. La sensazione è che l’argentino accetterebbe solamente la Juventus, ipotesi ormai decisamente complicata. JUVENTUS– Ronaldo avrebbe consigliato Dybala di accettare il Manchester United. Ora la decisione […] L'articolo ...

Incendi incontrollabili e sCioglimento dei ghiacciai accelerato : Groenlandia sotto doppio attacco : La Groenlandia è sotto doppio attacco: da un lato i ghiacciai si stanno sciogliendo molto più velocemente di quanto dovrebbero, dall'altro gli Incendi incontrollabili la stanno devastando, così come sta accadendo in Siberia e Alaska. Capiamo insieme cosa sta succedendo per colpa del riscaldamento globale.Continua a leggere

CalCiomercato Juventus – Dybala - vancanze… forzate : niente incontro con Sarri - l’agente tratta con il Manchester United : Dybala non riprenderà gli allenamenti con la Juventus prima del 5 agosto: niente incontro con Sarri, l’agente del giocatore tratta con il Manchester United Paulo Dybala e la Juventus sembrano destinati a dirsi addio. Questo è il messaggio che filtra dall’ambiente bianconero e trova conferme da parte dell’entourage del giocatore. Tornato in Italia dopo le vancanze post Copa America, Dybala avrebbe dovuto incontrare Sarri, ma ha ...

CalCiomercato - le ultime : incontro Sarri-Dybala - innesto e cessione per il Genoa - si muove l’Udinese : Inizia un’altra importante giornata di Calciomercato, le squadre del massimo campionato si muovono per rinforzare le rose. Continua a tenere banco il futuro di Nainggolan, c’è l’accordo tra la Fiorentina e l’Inter ma il belga continua a spingere per il ritorno al Cagliari, il club sardo ha però problemi per il pagamento dell’ingaggio. L’Udinese è alla ricerca di un centrocampista, occhi puntati su Walace ...

Il baCio gay dei Rammstein a Mosca contro il governo russo : Un bacio gay dei Rammstein emerge in rete e rimbalza in tutto il mondo. La foto è stata condivisa dalla band sui social dopo il concerto che si è tenuto allo stadio Estadio Olímpico Luzhnikí di Mosca, in Russia, dove il gruppo si trovava impegnato in un concerto del tour estivo. Paul Landers e Richard Kruspe sono i protagonisti dell'immagine, una chiara provocazione contro il governo russo e le sue politiche anti LGBT. I Rammstein erano sul ...

La rassegna stampa di giovedì 1 agosto - le prime pagine di calCio : “Contromossa - Inter su Dybala” : La rassegna stampa di giovedì 1 agosto – calciomercato in primo piano con la vicenda Lukaku-Dybala a tenere sempre banco. Clamorosa è quanto scrive la prima pagina del Corriere: “Contromossa Inter su Dybala“, si legge. “Paulo oggi incontra Sarri e per la prima volta apre ai nerazzurri“. “Due no inguaiano l’Inter” è invece il primo piano della Gazzetta dello Sport. “Cavani non si muove ...

FcCrotonecalCio - prossima amichevole contro il Getafe (Spagna). Ingaggiati l’attaccante Vido e il difensore Gigliotti : Non la solita amichevole con una squadra di categoria inferiore, ma contro un avversario, Getafe, che farà parte del prossimo

Lo sport italiano è spaccato. CalCio - nuoto - basket - tennis - pallavolo contro Malagò : «Parole gravi» - «crea disagio» : Il comunicato contro il presidente del Coni Gianni Petrucci, presidente Federbasket. Paolo Barelli, presidente Federnuoto e in passato avversario di Malagò per la presidenza del Coni. Angelo Binaghi, presidente Federtennis. Tre pezzi grossi dello sport italiano si schierano contro Giovanni Malagò e le sue esternazioni di ieri contro la riforma dello sport voluta dal governo. In realtà sono cinque federazioni: Calcio, basket, nuoto, tennis e ...