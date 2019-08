Il Cio | «Cambi riforma sport | l’Italia rischia sospensione»

Carlo Conti - l’annunCio a sorpresa : “L’Eredità da settembre avrà un gioco nuovo e un cambio di regolamento” : “L’Eredità da settembre avrà un gioco nuovo e un cambio di regolamento”. Ad annunciarlo a sorpresa è Carlo Conti in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, in cui ha parlato del quiz preserale amatissimo dal pubblico e ha dato qualche anticipazione anche sui programmi che lo vedranno protagonista nella prossima stagione televisiva su Rai 1. Come ad esempio Tale e Quale Show (che inizia il 13 settembre) e di cui ha svelato il cast ...

Il Cio : «Cambi la riforma sullo sport o l’Italia rischia la sospensione» : È appena arrivata al presidente del Coni, Giovanni Malagò, una lettera del Cio in cui si esprime «seria preoccupazione» per alcune disposizioni della legge sullo sport attualmente in approvazione in Parlamento. Nella lettera, di cui l’ANSA ha preso visione, si segnala che la legge «intaccherebbe chiaramente l’autonomia del Coni» in sei punti. Il Cio chiarisce […] L'articolo Il Cio: «Cambi la riforma sullo sport o l’Italia ...

Crosetti : il calCiomercato è scambi di plusvalenze - un luogo dove si spaccia Lukaku per una star : Giampaolo e Gasperini “Il mercato del calcio d’estate è un lunghissimo ipermercato semivuoto, dove per fare le spesa si aspetta quasi sempre l’orario di chiusura, quando nei mercati veri le ciliegie e i branzini te li tirano dietro”. E’ l’immagine che usa Maurizio Crosetti su Repubblica per riassumere il calciomercato estivo. Lo ha detto il tecnico del Milan Giampaolo: “Del nostro lavoro non frega niente a nessuno, ...

CalCiomercato Juventus - accordo con il Manchester City per lo scambio Danilo-Cancelo : i dettagli : Le due società hanno raggiunto l’accordo per lo scambio che coinvolge Danilo e Cancelo, i bianconeri incassano 28 milioni Juventus e Manchester City hanno raggiunto un accordo per lo scambio che coinvolge Danilo e Cancelo, con il portoghese che vola in Inghilterra e il brasiliano che compie il percorso inverso. Lapresse Un’operazione chiusa dopo giorni di trattative, giunte alla fumata bianca nella giornata di oggi grazie agli ...

CalCiomercato Juventus - in chiusura lo scambio Cancelo-Danilo : le cifre e i dettagli : Operazione in dirittura d’arrivo quella tra Juventus e Manchester City. Le ultime di Sky danno per fatto il passaggio di Joao Cancelo al Manchester City: il portoghese dovrebbe lasciare Torino in cambio del brasiliano Danilo e di un conguaglio di 30 milioni di euro. Danilo, che prima di accasarsi nel 2017 al City aveva già vestito in Europa le maglie di Porto e Real Madrid, firmerà un quinquennale a 4 milioni di euro a stagione. Il ...

CalCiomercato 5 agosto lunedì : Inter - affondo Lukaku - sorpasso alla Juve. Scambio Cancelo-Danilo - è fatta : Calciomercato 5 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 5 agosto. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dai colleghi di “Sportmediaset“, lo Scambio Cancelo-Danilo sembrerebbe esser ormai ad un passo. Accordo totale tra le due società con i bianconeri che riceveranno anche 30-35 milioni di euro di contropartita economica. I bianconeri sarebbero pronti a tentare l’affondo […] L'articolo Calciomercato 5 agosto ...

CalCiomercato Serie A - le ultime trattative : scambio Sassuolo-Genoa - le mosse di Bologna e Fiorentina : Calciomercato – Tante trattative in Serie A. Meno di un mese alla chiusura della sessione estiva di Calciomercato con le squadre che accelerano per definire gli ultimi colpi. Il Lecce sembrava ad un passo da Babacar, ma rischia di essere beffato dal Genoa, che sta imbastendo uno scambio con il Sassuolo. Babacar al Grifone con Kouamé ai neroverdi, oltre ad un conguaglio economico in favore dei rossoblù. Sempre attivo il Bologna. ...

Formula 1 - la Ferrari prosegue nella riorganizzazione interna : Binotto cambia approcCio in vista del 2020 : Il team principal della Ferrari ha parlato della struttura organizzativa della scuderia, annunciando l’arrivo di Resta a partire da novembre La Ferrari continua la propria riorganizzazione interna, definendo quelli che saranno i ruoli a partire dalla prossima stagione. Una carica importante la ricoprirà senza dubbio Simone Resta, pronto a tornare a Maranello dopo l’esperienza in Alfa Romeo. photo4/Lapresse Mattia Binotto si è ...

Elder Lee e Natale Hjorth - lo scambio di prigionieri : carabiniere ucciso - intrecCio con l'omicidio Versace : L'indiscrezione è di quelle clamorose: si tratta per uno scambio di prigionieri. La vicenda è quella relativa all'omicidio di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere ammazzato a Roma dai due balordi americani. E tra i prigionieri da scambiare, secondo quanto riporta Il Giornale, ci sono proprio loro

CalCiomercato - le ultime : clamoroso inserimento del Napoli per Lukaku - scambio Cancelo-Danilo ed altri colpacci del Genoa : E’ giallo sul futuro dell’attaccante Lukaku. Nelle ultime ore l’Inter avrebbe alzato a 80 milioni di euro l’offerta per l’attaccante al Manchester United, c’è in ballo anche il possibile scambio con la Juventus con Dybala ma la Joya non si è ancora deciso al trasferimento, nella trattativa rientrerebbe anche Mandzukic. Ma l’ultima notizia è clamorosa, nelle trattative si sarebbe inserito anche il ...

CalCiomercato Inter News/ Niente Nainggolan - altro scambio coi Viola - Ultime notizie - : Calciomercato Inter News: saltato Nainggolan, i nerazzurri pensano allo scambio con l'ex Biraghi dalla Fiorentina, Ultime notizie,

Aumento accise diesel in Legge di BilanCio 2020? Cosa cambierebbe : Aumento accise diesel in Legge di Bilancio 2020? Cosa cambierebbe Le accise sono, come si sa, quelle imposte di consumo applicate ai carburanti, e che non sono applicate in proporzione ai prezzi, ma alla quantità. A prescindere dal prezzo del momento, l’accisa si esprime come un ammontare fisso per litro. E come è noto le accise siano arrivate a costituire anche il 65% del prezzo finale che si paga alla pompa. Tuttavia queste ...

CalCiomercato Juventus - scambio Dybala-Lukaku : contratto shock per il belga! : Calciomercato Juventus- Continua a tener banco il possibile scambio di mercato tra Lukaku e Dybala. L’attaccante argentino ha fatto ritorno a Torino e tornerà ad allenarsi il 5 agosto. La Joya valuterà con calma il suo possibile passaggio allo United. Lo stesso numero 10 bianconero, come riportato dalla stampa inglese, avrebbe avanzato una richiesta da […] More

CalCiomercato Juve - clamorosi sviluppi sul caso Dybala un sms sta cambiando all’ultimo minuto la sua destinazione : E’ oramai guerra totale tra Juventus e Inter. I due club si stanno fronteggiando sul mercato con tutte le loro armi disponibili. A Marotta ex dirigente Juventino, ora massimo responsabile del mercato nerazzurro non è per nulla piaciuta l’intromissione nell’affare Lukaku dei bianconeri. Paratici, dirigente della Juve, aveva chiuso il clamoroso affare con il passaggio di Dybala al Manchester in cambio dell’oggetto dei desideri di ...