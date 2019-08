Il Cio al Coni | “Cambiare la legge sullo sport o Olimpiadi a rischio” Governo sorpreso

Sport - il Cio contro la legge delega di Giorgetti : “Governo non può controllare il Coni”. Minaccia sospensione. Lega : “Andiamo avanti” : Il Comitato olimpico internazionale si schiera contro le legge deLega sullo Sport voluta dal sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti che è all’ordine del giorno dei lavori del Senato di oggi. In una lettera indirizzato al Coni, il Cio scrive che il governo non può avere “un ‘controllo’ specifico” sugli enti che compongono il Comitato olimpico nazionale. La legge “intaccherebbe chiaramente l’autonomia del ...

Forza Italia - il berlusconismo si sCioglie come la Groenlandia : Gli amici della redazione mi hanno chiesto di esprimermi sul triste solitario y final dissolversi di Forza Italia. E mi hanno messo in difficoltà, visto che Marco Travaglio ha affrontato il tema nel solo modo logico, il ridicolo, e Antonio Padellaro nella chiave della nostalgia canaglia, lasciando ben poco spazio all’immaginazione. Certo, avrei potuto levare il calice di Alceo al dissolversi di ciò, in attesa del colui, che ha costituito ...

Laura Ravetto - sfogo brutale contro i traditori di Silvio Berlusconi : "Mi rompo i c*** e facCio i nomi" : E all'improvviso, piove su Twitter il brutale sfogo di Laura Ravetto. In questi giorni convulsi per Forza Italia, con lo strappo di Giovanni Toti e il malessere di Mara Carfagna, con Silvio Berlusconi accerchiato, la deputata si spende in un durissimo messaggio, assai allusivo e sibillino, postato s

L’era del Coni è finita - ora c’è anche Sport e Salute (Cioè il governo). Ecco chi farà cosa : “Signori, è l’inizio di una nuova epoca”. Quali parole migliori di quelle pronunciate da Rocco Sabelli (nell’incontro con i presidenti federali) per descrivere ciò che sta succedendo nello Sport italiano? L’era del Coni è finita, d’ora in poi al fianco del Comitato olimpico di Giovanni Malagò ci sarà sempre anche Sport e Salute. Un ente istituzionale, autogovernato dallo Sport, una società per azioni partecipata da ...

Maria De Filippi : «A Pier Silvio Berlusconi facCio fatica a dire no. Non farei mai il direttore di rete o la conduttrice del GF» : Maria De Filippi “Non sopporto di essere considerata come la Juventus nel calcio, sempre assolutamente vincente: rivendico il sacrosanto diritto di sbagliare“. A parlare è Maria De Filippi. Intervistata dal settimanale Oggi, la conduttrice di Canale 5 ha fatto un bilancio della sua carriera, ricordando anche i suoi insuccessi, e riguardo al futuro ha affermato che non farebbe mai il direttore di rete. “Mi vengono attribuite ...

Libia - affondano due barconi : “150 morti” A Tripoli tra i migranti in partenza : video Un pescherecCio italiano ne salva 50 : Secondo l’Onu almeno 132 persone sarebbero state soccorse. Le due imbarcazioni si sarebbero capovolte nelle acque davanti a Khoms, a circa 120 chilometri a est della capitale Tripoli. Grandi (Unhcr): «È il peggiore naufragio dell'anno»

Mediaset - Pier Silvio Berlusconi colpisce ancora : il botto - le cifre che fanno godere il BisCione : Piazza Affari chiude la giornata di contrattazioni ai vertici fra le principali piazze europee, con il Ftse Mib in rialzo dello 0,57% a 22.080 punti, in attesa di possibili novità di oggi da parte della Bce e nonostante l' andamento negativo di Wall Street. A sostenere la Borsa di Milano l' andament

Il calCio di Berlusconi : “Autografi leggibili. Incontrerò Giampaolo - gli darò dei consigli” : Il nuovo sponsor del Monza Ieri, a Milano, Silvio Berlusconi ha presentato il nuovo sponsor del Monza, Philipp Plein. Un ulteriore tassello per fare del Monza un gioiello, non solo dal punto di vista estetico. È stata un’occasione anche per parlare di tutto, anche della sua idea sulla proposta di abbattere San Siro per far posto ad un nuovo impianto per Milan e Inter. «Abbatterlo? Sono assolutamente contrario, non ha senso, è nel cuore di ...

CalCiomercato - il Monza di Berlusconi punta a Bellusci e Rigoni : 'Obiettivo Serie A' : La mission è chiara: 'Il Monza vuole andare per la prima volta nella sua storia in Serie A'. Silvio Berlusconi, patron dei brianzoli dallo scorso anno, l'ha ribadito anche ieri a Villa Gernetto. Ha radunato tutti i giocatori, lo staff tecnico e i dipendenti del club per ricordare a tutti gli obiettivi della proprietà. Intanto l'ad Adriano Galliani e il ds Filippo Antonelli puntano al rafforzamento della rosa: nel mirino il difensore Giuseppe ...