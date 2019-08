Il CEO di Take-Two si schiera contro le ultime dichiarazioni di Donald Trump sui

Secondo il CEO di Take-Two il cross play sarà realtà in quanto sono i giocatori a chiederlo : Il tema del cross-play è da qualche tempo diventato oggetto di accese discussioni, tra i suoi sostenitori figura Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive.Come riporta Gamingbolt, Secondo Zelnick il cross-play sarà un elemento centrale nel futuro dei videogiochi, questo perchè sono i giocatori a chiederlo e prima o poi tutte le aziende dovranno adattarsi. Al momento i titoli che possono contare sul cross-play sono Fortnite e Rocket League, ...

Secondo il CEO di Take-Two - la retrocompatibilità non avrà molto impatto sul mercato : Fin dalla sua introduzione su Xbox One da parte di Microsoft, la retrocompatibilità è da sempre stata una funzione molto apprezzata dai fan e la recente conferma della sua presenza sulla nuova generazione di console (anche se al momento non ci sono molti dettagli in merito) ha reso felici decine di giocatori.Come riporta VG247, sembra però che non tutti siano d'accordo, come il CEO di Take-Two Strauss Zelnick. L'uomo ha infatti dichiarato ...

Il CEO di Take-Two non si spiega i sindacati per gli sviluppatori : Strauss Zelnick, CEO di 2K Games e Rockstar, dice la sua sui sindacati nel mondo videoludico. Il tema è diventato particolarmente scottante proprio negli ultimi tempi in cui abbiamo potuto vedere le diverse ondate di licenziamenti.Ebbene, come riporta VG247, il CEO di Take-Two ha dichiarato come, a suo vedere, la natura dell'industria videoludica non sia terreno fertile per una possibile nascita di sindacati: "Guarda, i sindacati tendono a ...