Il budino al cioccolato con frammenti di vetro | scatta il ritiro | ecco il prodotto

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2019) Allarme diramato dal ministero della Salute, che ha imposto il richiamo di un lotto diala marchio Söbbekee per la possibilità che vi siano deidinei vasetti. Come riporta ilfattoalimentare.it, ilinteressato è quello distribuito in confezioni da 150 gra

xblunotte : RT @Libero_official: Scatta il ritiro, cosa evitare: ecco il budino al cioccolato con frammenti di vetro - Libero_official : Scatta il ritiro, cosa evitare: ecco il budino al cioccolato con frammenti di vetro - elisavola : Budino di chia al cioccolato con mirtilli, fragole, mango e scale di cocco. Frullato di mirtilli, fragole, mango, b… -