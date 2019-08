I viaggi nello spazio ‘friggono’ il cervello | ecco perché

Tumori e malattie cardiovascolari : i viaggi nello spazio aumentano il rischio? : Secondo gli esperti, i viaggi spaziali non aumentano il pericolo di Tumori e malattie cardiovascolari: per la ricerca pubblicata sulla rivista Scientific Reports, condotta da un team di scienziati statunitensi e russi, le radiazioni accumulate nel corso delle esplorazioni nel Cosmo non rappresentano un maggiore rischio di mortalità per astronauti e cosmonauti. Il nuovo studio – spiega Global Science – sdogana la pericolosità dei ...

Virgin Galactic si quota in Borsa per finanziare i viaggi nello spazio : (foto: Virgin Galactic) La britannica Virgin Galactic sarà la prima società che organizza viaggi nello spazio a quotarsi in Borsa. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, la compagnia fondata da Richard Branson per questa operazione potrà contare sugli investimenti della Social Capital Hedosophia Holdings, una compagnia creata e guidata dall’ex vicepresidente di Facebook, Chamath Palihapitiya, che garantirà il capitale necessario in ...

29 persone sono morte nello stato indiano dell’Uttar Pradesh dopo che l’autobus su cui viaggiavano è finito in un fossato : Ventinove persone sono morte dopo che l’autobus su cui viaggiavano è uscito fuori strada nei pressi della città di Agra, nello stato indiano dell’Uttar Pradesh, nel nord del paese. A bordo dell’autobus viaggiavano circa 50 persone che si dirigevano da Lucknow

Dal 2020 viaggiare nello spazio costerà 35mila euro a notte : Dal 2020 sarà possibile effettuare viaggi a scopo turistico sulla Stazione Spaziale Internazionale, a 400 Km di altezza dalla terra, per “soli” 35mila euro. Sarà possibile fare delle gite turistiche e altre attività commerciali sulla Stazione Spaziale Internazionale. Come riporta SkyTg24, la Nasa ha deciso di destinare questo avamposto spaziale non più solo alla ricerca, come accade da 19 anni, ma anche ai soggiorni privati. Durante ...