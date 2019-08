I poliziotti a cavallo | il sospettato nero tirato per la corda La foto che scuote gli

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 6 agosto 2019) Galvesto, Texas, Stati Uniti d’America, anno 2019. Duebianchi afermano un uomoe lo portano legato ad una. Una evidente violazione dei diritti dell’uomo, identificato in Donald Neely, 43 anni, arrestato per violazione di proprietà privata. Laha scosso gli Usa, tanto che sono arrivate le scuse del capo della polizia di Galveston, Vernon Hale. “Comprendiamo l’impatto negativo di questa immagine”, ha detto. La dinamica dell’arresto è stata spiegata dal New York Times: i due agenti, in assenza di un auto che portasse via Neely, hanno arrestato e ammanettato l’uomo, per poi tirarlo con unaper otto isolati. Secondo il capo della polizia, i due ufficiali Brosch e Smith non avevano alcun “intento cattivo” ma ha assicurato che non accadrà più.Le ...