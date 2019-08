I 49 milioni della Lega | truffa prescritta per Bossi e Belsito | ma i fondi restano

Post sisma Mantova : oltre 2 milioni per le chiese della diocesi : E’ stato siglato dal Commissario delegato per il sisma, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, e don Libero Zilia,

Neymar - che brutto periodo : dal saluto negato a Leonardo ai 3 milioni in fumo per ‘colpa’ della FIFA : Momento di certo facile per Neymar! Il giocatore brasiliano vede sfumare 3 milioni per non essere stato inserito fra i candidati al premio miglior giocatore FIFA. E il gelo nei rapporti con il PSG continua… periodo piuttosto complicato per Neymar. Dopo essere uscito pulito dalla vicenda legata al ‘presunto stupro’, il calciatore brasiliano ha a che fare con altri problemi. Uno su tutti, l’aver visto sfumare 3 milioni per ‘colpa’ della ...

Incendi in Siberia : bruciati 3 milioni di ettari. A fuoco un'area piu' grande della Sicilia : La situazione in Siberia sta assumendo contorni apocalittici, mai visti negli ultimi diecimila anni. Gli Incendi stanno continuando a devastare centinaia di migliaia di ettari di boschi tipici...

Catanzaro - colpo da 8 - 5 milioni in un caveau : condannati nove imputati della banda foggiana : Il 4 dicembre del 2016 avevano rubato 8,5 milioni di euro da un caveau della Sicurtrasport, nella periferia di Catanzaro, aperto con una ruspa dotata di martello pneumatico. Un colpo portato a termine da una banda di cerignolani, secondo gli inquirenti con il lasciapassare della ‘ndrangheta locale: armati di kalashnikov e tute mimetiche, coperti dai basisti locali e dal responsabile della sicurezza del caveau. Le persone ritenute ...

Carige - pronto il salvataggio della banca : manovra complessiva da 900 milioni di euro : Con l’approvazione deliberata oggi, 30 luglio, dal Fondo di tutela dei depositi (Fitd), il piano di salvataggio di Carige è ormai a un passo dall’essere realtà. Mancano solo due passaggi alla messa in sicurezza della banca ligure, entrata in una crisi apparentemente senza via di uscita dal 2013 quando le ispezioni della Vigilanza di banca d’Italia fecero emergere un buco miliardario causato dalla gestione dell’ex presidente Giovanni ...

Un 16enne della Pennsylvania ha vinto 3 milioni di dollari ai Mondiali del videogioco Fortnite : Kyle Giersdorf, un 16enne della Pennsylvania, ha vinto 3 milioni di dollari ai Mondiali del videogioco Fortnite, un evento che si è tenuto nel weekend all’Arthur Ashe Stadium di New York. È il più alto importo mai vinto in una

Ceccarini : 'L'unica offerta per Icardi è della Juve - può averlo a 50 milioni' : La seconda partita di International Champions Cup della Juventus si è conclusa con una vittoria ai calci di rigore contro l'Inter. Decisivo Buffon, che ha parato gran parte dei tiri della squadra di Antonio Conte. Un primo tempo in cui è spiccato il gioco del tecnico salentino mentre nel secondo è uscita la Juventus, che ha pareggiato con Cristiano Ronaldo l'autogol del nuovo difensore bianconero De Ligt. Continua il lavoro della dirigenza sul ...

Grattacielo della Regione Piemonte - 10 indagati per abuso d’ufficio e peculato : spariti 15 milioni : Due funzionari e due ex funzionari della Regione Piemonte e sei amministratori di società risultano indagati per abuso d'ufficio, inadempienza contrattuale, falso ideologico e peculato sull'inchiesta legata agli illeciti nella costruzione del Grattacielo della Regione Piemonte: "spariti 15 milioni di fondi e usate piastrelle non a norma di legge e già lesionate".Continua a leggere

Piemonte - 10 indagati per falso e peculato sul nuovo grattacielo della Regione : “Sottratti oltre 15 milioni di euro” : Sono accusati di aver falsificato i registri della contabilità, sottraendo oltre 15 milioni di euro dalle casse della Regione Piemonte per materiale mai entrato nel cantiere del grattacielo che a Torino accoglierà i nuovi uffici regionali. Si tratta di 2 funzionari e 2 ex funzionari della Regione Piemonte e di 6 amministratori di società ritenuti a vario titolo responsabili, di abuso d’ufficio, inadempienza contrattuale, peculato e falso, a cui ...

"Sciacalli su Bibbiano - tirate fuori i 49 milioni di euro" : scritte contro la sede della Lega : Atto vandalico contro la sede della Lega di Marcianise, in provincia di Caserta. Il commissario cittadino del partito...

Sbarco sulla Luna - i tre video originali della NASA venduti all’asta per 1 - 82 milioni di dollari : Mentre il mondo ha celebrato ieri il 50 anniversario dello Sbarco sulla Luna, Sotheby’s ha venduto all’asta per 1,82 milioni di dollari le tre videocassette originali della NASA sull’evento ad un cliente rimasto sconosciuto. Lo riferisce la Cnn. Le immagini, secondo la casa d’aste, sono “piu’ definite e piu’ distinte” di quelle mostrate dai network tv, che hanno perso qualita’ video e audio ...

Miracoli della politica : i 49 milioni che la Lega deve restituire si trasformano in 18 - 4 : Come ormai noto a tutti, la Lega deve restituire una gran quantità di denaro: 49 milioni di euro. O meglio, doveva. Ora, infatti, si viene ad apprendere che grazie alla divisione in rate che saranno pagate nell'arco di 75 anni, questa cifra ha subito anche una netta riduzione, arrivando a soli 18,4 milioni. Tutto nel rispetto delle regole. Il bilancio 2018 del Carroccio, se non ci fosse stato denaro da restituire, sarebbe stato persino ...

