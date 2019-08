Hyundai - A Francoforte la prima auto da corsa elettrica

Hyundai - La nuova i10 al Salone di Francoforte : La Hyundai ha staccato ufficialmente il biglietto per Francoforte diffondendo il teaser della nuova i10, che verrà presentata in anteprima proprio al Salone tedesco. Lannuncio sorprende fino a un certo punto: tra le novità sullagenda della Casa coreana, infatti, la citycar era in cima alla lista. Lauto sarà in concessionaria per linizio del 2020.Più slancio (e sprint). Lunica immagine al momento disponibile ci mostra uno scorcio del trequarti ...