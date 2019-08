Huawei P30 Pro come fotografare il tramonto con smartphone : scattare foto bellissime del tramonto con lo smartphone Huawei P30 Pro bisognerà usare la modalità avanzata della fotocamera modificando i parametri della fotocamera manualmente e adattando le situazioni ambientali volta per volta.

Huawei Phone Clone Download Apk : Phone Clone è una comoda applicazione per clonare telefono Huawei e portare i dati forniti da Huawei su altro smartPhone. Con Huawei Phone Clone puoi trasferire contatti, SMS, registri delle chiamate, note, registrazioni, calendario, foto, musica, video, documenti e applicazioni dei tuoi vecchi telefoni sul nuovo smartPhone Huawei.

Alla riscossa gli smartphone pieghevoli : Huawei Mate X tra un mese con il Galaxy Fold? : Fermi tutti, qualcosa si sta finalmente muovendo nella nuova ma interessante nicchia di mercato degli smartphone pieghevoli. Dopo una partenza nella scorsa primavera che non esiterei in alcun modo a definire flop, il Huawei Mate X si conferma in queste ore come prossimo davvero al lancio commerciale. Stesso felice destino, finalmente, dovrebbe riguardare anche il Samsung Galaxy Fold. Va dunque specificata la pianificazione del via alle vendite ...

Il primo smartphone con sistema operativo Huawei entro fine anno : (Foto: Vcg/Vcg via Getty Images) Quando Huawei presenterà il primo dispositivo con a bordo il proprio sistema operativo chiamato Hongmeng Os? Secondo quanto emerso nelle scorse ore, riportato dal quotidiano governativo Global Times, uno smartphone con l’inedito Os sarebbe in prossimità di essere presentato addirittura settimana prossima con l’uscita sui mercati posizionata entro la fine dell’anno. C’è un evento ...

Primi smartphone con sistema operativo Huawei entro Natale - è la nuova frontiera? : Si ritorna a parlare insistentemente di Hongmeng, il nuovo sistema operativo Huawei. Sebbene, nel mese di luglio era stato più volte ribadito che il nuovo OS proprietario fosse destinato a computer, sistemi di guida autonoma e più in generale all'Internet of Things, nuove indiscrezioni vorrebbero i Primi smartphone con la specifica esperienza software già pronti entro la fine dell'anno. A darne notizia è la fonte cinese Globaltimes, la quale ...

Si fanno sempre più insistenti le voci relative all'imminente presentazione di Hongmeng OS, che potrebbe arrivare entro fine anno su uno smartphone fascia media.

Dal Regno Unito arriva la notizia della presentazione da parte di Huawei della domanda di brevetto di alcuni marchi presso l'Intelectual Property Office of the UK

Irrinunciabili smartphone Huawei con Wind da meno di 2 euro al mese : nuovissima offerta fino all’11 agosto : Da oggi 3 agosto parte una nuova campagna per gli smartphone Huawei con Wind. L'operatore arancione, che già a fine luglio aveva promosso delle sue speciali offerte per questo brand, rincara la dose con sconti dedicati ai suoi clienti ma a tempo limitato. Anche in redazione siamo stati raggiunti dal nuovo SMS con l'offerta per gli smartphone Huawei con Wind proprio in questo sabato di inizio agosto. La nota non fornisce dettagli sui modelli ...

Wind lancia "Fuori Tutto Summer Edition": smartphone Huawei - e in particolare P20, P20 Pro, P20 Lite e Mate 20 Pro - ad anticipo zero con rate da 2,99 euro

Di certo Android Q e EMUI 10 su questi smartphone Huawei e Honor : gli altri papabili : Tema scottante in questo agosto quello di Android Q ed EMUI 10 su smartphone Huawei e Honor. A 8 giorni dalla Conferenza HDC 2019 in scena in Cina il 9 agosto appunto in cui di certo verrà presentata l'ultima interfaccia software del produttore, le notizie sui device pronti al grande salto si fanno più chiare e concrete. Grazie alla fonte Huawei Central possiamo riportare delle liste aggiornate relative alla compatibilità di Android Q e ...

I dati relativi al secondo trimestre del 2019 vedono Samsung ancora al comando delle classifiche di vendita, ma i profitti sono ancora in calo.

Scovato laboratorio di smartphone Huawei falsi in Cina : dove in vendita? : Gli smartphone Huawei sono richiestissimi dal mercato globale: questo è un dato di fatto che ha fatto venire in mente a qualche sedicente imprenditore un business niente affatto legale. In effetti è stato appena Scovato un laboratorio di telefoni falsi a marchio del brand che sembrano aver creato un giro di affari non esiguo ma di certo truffaldino. Quanto appena scoperto non può essere di certo etichettato come marginale. In Cina, più ...

Huawei è diventata il principale produttore di smartphone in Cina e uno dei più popolari anche a livello globale e affronta ora il problema della contraffazione

Nuova linfa per il listino smartphone di Vodafone, che ora fa largo a nuovi dispositivi come Huawei Mate 20X 5G, Xiaomi Mi 9 e LG K50. Ecco tutti i dettagli delle offerte relative con prezzi e info.