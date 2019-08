HONOR 9 e HONOR Play ricevono la EMUI 9 1 in Italia con un nuovo aggiornamento

EMUI 10 Huawei HONOR Quali sono le nuove funzioni : EMUI 10 - Il successore del sistema operativo EMUI 9.1 di Huawei è già nella fase finale di sviluppo ed è programmato per essere rilasciato ufficialmente il 9 agosto alla Huawei Developer Conference 2019

Senza freni EMUI 9.1 su HONOR 9 dopo HONOR 10 : cosa cambia per tutti : Il rilascio di EMUI 9.1 su Honor 9 segue quello di Honor 10 avvenuto solo un paio di giorni fa. Gli ex top di gamma del brand, sia del 2018 che del 2017 dunque, nonostante la loro veneranda età, continuano a ricevere prezioso supporto software e a non restare indietro in quanto a nuove funzioni e prestazioni migliorate. Un agosto bollente, è proprio il caso di dirlo, quello che sta investendo i possessori delle ex ammiraglie Honor appunto. ...

HONOR 10 si aggiorna alla EMUI 9.1 in Italia : ecco le novità : HONOR 10 sta finalmente iniziando ad aggiornarsi alla EMUI 9.1, la versione più recente dell'interfaccia proprietaria di Huawei. Scopriamo le novità. L'articolo HONOR 10 si aggiorna alla EMUI 9.1 in Italia: ecco le novità proviene da TuttoAndroid.

Come sarà EMUI 10 su device Huawei e HONOR? Anticipazioni prima del 9 agosto : Oramai è risaputo che EMUI 10 verrà presentato Come prossima interfaccia proprietaria per telefoni Huawei e Honor il prossimo 9 agosto, in occasione della conferenza sviluppatori organizzata proprio dal produttore in Cina. Mancano pochi giorni all'importante evento, eppure già oggi siamo in grado di fornire qualche dettaglio in più sulla nuova esperienza software prevista, grazie ad alcuni documenti trapelati nel web, di certo destinati ...

HONOR View 10 si aggiunge alla lista di smartphone che riceveranno Android Q ed EMUI 10 : In attesa della presentazione di EMUI 10, che arriverà tra una settimana, HONOR continua a confermare l'arrivo di Android Q su altri terminali: oggi tocca a HONOR View 10. L'articolo HONOR View 10 si aggiunge alla lista di smartphone che riceveranno Android Q ed EMUI 10 proviene da TuttoAndroid.

Di certo Android Q e EMUI 10 su questi smartphone Huawei e HONOR : gli altri papabili : Tema scottante in questo agosto quello di Android Q ed EMUI 10 su smartphone Huawei e Honor. A 8 giorni dalla Conferenza HDC 2019 in scena in Cina il 9 agosto appunto in cui di certo verrà presentata l'ultima interfaccia software del produttore, le notizie sui device pronti al grande salto si fanno più chiare e concrete. Grazie alla fonte Huawei Central possiamo riportare delle liste aggiornate relative alla compatibilità di Android Q e ...

Huawei Mate 9 - HONOR 8X e HONOR 7X ricevono la EMUI 9.1 : tra le tante novità c’è la GPU Turbo 3.0 : Huawei Mate 9, HONOR 8X e HONOR 7X ricevono la EMUI 9.1: tra le novità la GPU Turbo 3.0 e il file system EROFS. Purtroppo non ancora in Italia... L'articolo Huawei Mate 9, HONOR 8X e HONOR 7X ricevono la EMUI 9.1: tra le tante novità c’è la GPU Turbo 3.0 proviene da TuttoAndroid.

HONOR Smart Screen è ufficialmente in preordine con una fotocamera pop-up come HONOR 9X : Honor ha annunciato ufficialmente che Smart Screen sarà annunciata il 10 agosto alla Huawei Developer Conference 2019 e ora questa Smart TV è disponibile per il pre-ordine in Cina. Attualmente, la pagina del prodotto non rivela il design della TV ma elenca due versioni (Honor Smart Screen e Honor Smart Screen Pro), il che suggerisce che la versione Pro potrebbe avere un display di maggiori dimensioni. L'articolo Honor Smart Screen è ...

HONOR View 10 e HONOR 9N ricevono la EMUI 9.1 con tutte le novità del caso : HONOR View 10 e HONOR 9N sono gli smartphone per i quali è stato appena rilasciato l'aggiornamento alla EMUI 9.1 con Android 9 Pie e tutte le altre novità. L'articolo HONOR View 10 e HONOR 9N ricevono la EMUI 9.1 con tutte le novità del caso proviene da TuttoAndroid.

HONOR parla di “Sharp Tech” e annuncia HONOR Vision con chipset dedicato e fotocamera pop-up : HONOR ha illustrato il concetto di "Sharp Tech" e contestualmente ha parlato di HONOR Vision, con chipset dedicato e smart-camera pop-up. L'articolo HONOR parla di “Sharp Tech” e annuncia HONOR Vision con chipset dedicato e fotocamera pop-up proviene da TuttoAndroid.

La serie Huawei Mate 20 riceve un aggiornamento legato al Bluetooth - HONOR 8X e 10 riceveranno Android Q : Mentre Huawei rilascia un nuovo aggiornamento per la serie Mate 20, HONOR conferma che anche i modelli HONOR 8X e HONOR 10 riceveranno EMUI 10. L'articolo La serie Huawei Mate 20 riceve un aggiornamento legato al Bluetooth, HONOR 8X e 10 riceveranno Android Q proviene da TuttoAndroid.