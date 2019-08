Hockey ghiaccio | le convocate della Nazionale femminile Raduno e amichevole con

Hockey ghiaccio - inizia il camp estivo di Corvara della Nazionale Under 20 : Dalla giornata di domani, martedì 23 luglio, prenderà il via ufficialmente il camp estivo della Nazionale Under 20 di Hockey su ghiaccio che si concluderà nella giornata del 2 agosto. La rappresentativa italiana, quindi, darà il via alla sua preparazione in vista di una stagione che culminerà con i Mondiali di Prima Divisione di Kiev (Ucraina) nel mese di dicembre. Dopo la prima fase di allenamenti la nostra Nazionale sarà impegnata nella doppia ...

Hockey ghiaccio - Alps Hockey League 2019-2020 : salgono a 19 le squadre partecipanti nella prossima edizione : Inizia a prendere forma la Alps Hockey League 2019-2020. Il campionato trans-nazionale di Hockey ghiaccio, giunto alla quarta edizione, infatti, dovrebbe vedere 19 squadre al via, due in più rispetto alla scorsa annata. Sbarcheranno due compagini austriache: il Vienna Capital Silver ed il Steel Wings Linz, squadre giovanili dei Vienna Capitals e dei Black Wings Linz che militano in EBEL, mentre Milano Hockey Rossoblù diventerà Milano Bears, con ...

Hockey ghiaccio - ufficializzate le date della stagione regolare della EBEL 2019/2020 : La caccia è aperta al Klagenfurt, campione in carica! La stagione 2019/2020 della Erste Bank EisHockey Liga – EBEL, l’importante manifestazione trans-nazionale di Hockey ghiaccio è stata ufficializzata, sia per le squadre partecipanti sia, soprattutto, per le date. Come nella scorsa edizione vedremo al via l’HCB Alto Adige Alperia Bolzano, quindi i Graz99ers, Vienna Capitals, il Red Bull Salisburgo, l’HC Innsbruck, ...