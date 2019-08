Hellas Verona | Veloso si presenta | il retroscena sul trasferimento

Calciomercato Hellas Verona - pazza idea Balotelli : ma c’è un difficile ostacolo da superare : L’attaccante potrebbe accasarsi all’Hellas Verona, ma la feroce rivalità con i tifosi del Brescia potrebbe ostacolare l’operazione L’Hellas Verona ci prova seriamente per Mario Balotelli, svincolato al termine della scorsa stagione dall’Olympique Marsiglia. La trattativa c’è ed è concreta, il club gialloblù ha presentato una propria offerta all’entourage del giocatore, al vaglio al momento di Mino ...

Hoffenheim-Hellas Verona - l’amichevole in esclusiva su DAZN : L’Hellas Verona è tornato in Serie A dopo solo un anno dalla retrocessione in Serie B e ora ha tutta l’intenzione di restare il più possibile nel massimo campionato grazie a un mix in rosa tra giovani e giocatori di maggiore esperienza, tra cui spicca un vero veterano della Serie A come Giampaolo Pazzini, che […] L'articolo Hoffenheim-Hellas Verona, l’amichevole in esclusiva su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Hellas Verona - Juric su obiettivi e mercato : “Dobbiamo dare tutti qualcosa in più” : “Dobbiamo tutti dare qualcosa in più. Il divario tra B e A è grande, solo in questo modo possiamo ottenere il nostro obiettivo“. Queste le parole del tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric ai canali ufficiali del club. “Penso che abbiamo lavorato bene, in modo diverso da come era abituata la squadra ma tanti si sono già adattati bene, in generale c’è ancora tanto da fare ma il primo bilancio è molto positivo. ...

Hellas Verona - Radunovic : “Vi spiego perché ho scelto di venire…” : “Ho scelto Verona perché è la mia prima chance di giocare in Serie A. Dopo tre anni in B era arrivato il momento perché ho tanta esperienza in più, compresa quella dei recenti Europei Under 21“. Queste le parole del portiere dell’Hellas Verona Boris Radunovic. “Mi sento bene e sono pronto. Sono in una piazza storica e importante dove potevo arrivare già in passato, ma ci sono adesso e sono felice. La concorrenza e ...

Hellas Verona - Juric : “Non ho visto ciò che avrei voluto - ma le gambe sono pesanti. Sul mercato…” : “Non sono riuscito a vedere ciò che avrei voluto, ma capisco che il lavoro sia tanto e le gambe siano pesanti. Si passa anche da queste partite in cui si fa fatica ad andare ed è comprensibile: i calciatori hanno bisogno di assimilare i carichi. Su cosa pensavo fossimo più avanti? Su tutto, oggi non si è visto molto“. Queste le parole dell’allenatore dell’Hellas Verona Ivan Juric al termine dell’amichevole con ...

Hellas Verona - Rrahmani si presenta : il sogno Serie A e quel numero di maglia… : “Per me arrivare all’Hellas in Serie A e’ un grande passo avanti per la carriera, perche’ l’allenatore e il direttore sportivo hanno condiviso la scelta e hanno creduto in me e io ora devo dimostrare di aver meritato questa fiducia”. Sono le prime parole da nuovo calciatore del Verona per Amir Rrahmani. “Avversari di grande livello? So che dovro’ giocare contro giocatori difficilissimi da ...

Calciomercato Hellas Verona - i botti per Juric : 4 nuovi innesti - l’11 per l’assalto alla salvezza [FOTO] : Calciomercato Hellas Verona – Missione salvezza. Dopo una stagione di alti e bassi l’Hellas Verona è riuscito nell’impresa di conquistare la promozione nel campionato di Serie A dopo la lotteria dei playoff ben condotta, alla fine ha vinto la squadra con la rosa più attrezzata e che è uscita fuori con il passare delle giornate. Adesso l’obiettivo è quello di confermarsi anche nel campionato di Serie A, ...

Calciomercato Hellas Verona - arriva anche Veloso : Calciomercato Hellas Verona – Hellas Verona attivissimo in queste ultime ore di Calciomercato, l’obiettivo della squadra sarà quello di conquistare la salvezza. La dirigenza si sta muovendo sul mercato con l’intenzione di rinforzare la squadra, servono calciatori d’esperienza per la categoria ed in grado di portare anche esperienza. Può essere considerato da questo punto di vista l’arrivo del centrocampista ...

Hellas Verona - Juric si presenta in conferenza stampa : “Avevo dato la mia disponibilità anche in caso di B” : L’accordo e l’annuncio sono arrivati da un po’ di tempo, ma solo oggi è stato presentato a stampa e tifosi il nuovo tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric. L’obiettivo è condurre alla salvezza la squadra scaligera dopo l’impresa ai playoff di Serie B culminata con la rimonta nella finale di ritorno contro il Cittadella. A presentarlo è il direttore sportivo Tony D’Amico: “E’ passato un ...

Hellas Verona - Gruppo Sinergy main sponsor fino al 2021 : Dopo una prima stagione di reciproche soddisfazioni, l’Hellas Verona e Gruppo Sinergy hanno deciso di andare avanti insieme fino al 2021. Un accordio biennale, quindi, per l’azienda di energia veronese giovane ma in costante sviluppo, che anche quest’anno troverà posto sul petto dei gialloblù in ogni gara di Coppa Italia e soprattutto Serie A TIM, […] L'articolo Hellas Verona, Gruppo Sinergy main sponsor fino al 2021 è ...

Hellas Verona e Gruppo Sinergy ancora insieme : Prosegue il rapporto tra Gruppo Sinergy ed Hellas Verona, fresco di promozione in Serie A al termine dei playoff. Le parti vanno avanti insieme fino al 2021, un accordo biennale e un’azienda che troverà posto nelle maglie degli scaligeri in ogni gara di Coppa Italia e Serie A. L'articolo Hellas Verona e Gruppo Sinergy ancora insieme sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato - le notizie di oggi – Altro colpo del Genoa - tutti i nomi dell’Hellas Verona - le trattative in B e C : Altro colpo DEL Genoa – Rossoblu scatenati. Dopo l’arrivo di Cristián Zapata, svincolato dopo l’avventura al Milan, è ad un passo la chiusura anche per Antonio Barreca. Secondo quanto riporta Sky Sport 24, l’affare è in dirittura d’arrivo e lunedì potrebbe essere la giornata giusta per le firme. (L’ARTICOLO COMPLETO) tutti GLI OBIETTIVI DELL’HELLAS Verona – Grazie ad una seconda parte importante di stagione l’Hellas ...

Calciomercato Hellas Verona - tutti i nomi sul taccuino per l’obiettivo salvezza [FOTO] : 1/10 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Hellas Verona - Juric è il nuovo allenatore : Hellas Verona Juric nuovo allenatore. A distanza di un anno dalla retrocessione in Serie B, l’Hellas Verona è tornato in Serie A e punta a rimanere nel massimo campionato il più a lungo possibile. Il club tiene in modo particolare alla pianificazione e così, all’indomani dell’annuncio delle date in cui si terrà il ritiro precampionato […] L'articolo Hellas Verona, Juric è il nuovo allenatore è stato realizzato da Calcio e ...