Hamilton su Rosberg : “Quando parlano male di te - parlano di se stessi” : Lewis Hamilton ha risposto con stile all’ex compagno di squadra Nico Rosberg dopo i suoi recenti commenti, nel suo video-blog e altrove, secondo cui Max Verstappen adesso è più forte del cinque volte campione, in parte per via dell’età dell’inglese – solo 34 anni, non 80! Hamilton , che non ha mai nascosto i rapporti difficili […] L'articolo Hamilton su Rosberg : “Quando parlano male di te, parlano di se ...

F1 - Lewis Hamilton contro Nico Rosberg : “Faccio quello che voglio della mia vita - non ciò che dicono gli altri” : Amici mai. Recitava la famosa canzone di Antonello Venditti. La situazione sembra essere assolutamente trasportabile sul rapporto tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg. I due ex colleghi ai tempi della Mercedes, come non si amavano in pista, continuano a farlo anche ora che il tedesco (l’uNico compagno ad aver sconfitto l’inglese in pista) fa il commentatore in tv. Il campione del mondo di Formula Uno 2016, infatti, dopo le qualifiche di ...